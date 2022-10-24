Протягом останніх тижнів зростають ціни на яйця. Не буду коментувати цю ситуацію, але хочу нагадати про цінність та незамінність цього продукту, що вища за будь-яку ціну.

Повноцінний білок

Білок – будівельний матеріал нашого організму. Так от, в одному яйці міститься шість г білка з усіма дев’ятьма необхідними амінокислотами. Це самі ті амінокислоти, які наш організм не виробляє, а отримує з продуктами харчування. Яйця ще містять невелику частину жиру та холестерину. А відтак, не потрібно турбуватися про цукор чи вуглеводи, їх у яйцях немає.

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Поживні речовини

У кожній калорії яйця поживних речовин — вітамінів, мінералів, амінокислот — більше, аніж в інших продуктах. З них ви отримаєте окрім високоякісного білка, селен, фосфор, холін, вітамін B12 та антиоксиданти, які допомагають зберегти здоров’я клітин.

“Хороший” холестерин

“Хороший” холестерин, або ЛПВЩ, підвищується у людей, які з’їдають три або більше яєць щодня. Та при цьому рівень ЛПНЩ (“поганого” холестерину) в крові також підвищується. Але хороший холестерин стримує шкідливу діяльність ЛПНЩ.

Тригліцериди

Високий рівень тригліцеридів є маркером підвищеного ризику серцево-судинних захворювань та панкреатиту. Вживання яєць знижує їх рівень.

У нещодавньому дослідженні, проведеному в Китаї, люди, які вживали одне яйце щодня, мали майже на 30% менше шансів померти від геморагічного інсульту, ніж ті, які його не їли.

Ситість

Яйця, вжиті на сніданок, надають відчуття ситості. Це позбавить вас бажання перекусити чимось шкідливим протягом дня.

Контроль порції

В одному яйці міститься 70 калорій, тож ви точно знаєте, скільки енергії отримуєте. Пара зварених яєць, салат або скибочка цільнозернового хліба – це здоровий сніданок, який легко приготувати.

Профілактика серцево-судинних захворювань

Дослідження свідчать, що люди, які їли одне яйце на день, мали майже на 20% менше шансів захворювань серця і судин, ніж ті, хто їх не вживав. Здорове харчування з регулярним споживанням яєць також показане людям з переддіабетом або діабетом 2 типу.

Кращий зір

Антиоксиданти лютеїн і зеаксантин допомагають уникнути захворювань очей, таких як катаракта та вікова дегенерація жовтої плями. Ці речовини є також в зелених листових овочах, зокрема шпинаті та капусті. Яйця є найкращим джерелом лютеїну і зеаксантину серед тваринної їжі, а присутність жиру сприяє кращому засвоєнню поживних речовин яйця в організмі.

Вітамін D

У яйцях міститься вітамін D, який корисний для сірої речовини мозку, але його вміст в інших продуктах обмежений, за виключенням морської риби. Холін з яєць допомагає нервовим клітинам (нейронам) спілкуватися між собою. Холін дуже важливий для вагітних жінок і жінок, які годують грудьми, оскільки він відіграє значну роль у розвитку мозку немовляти.

Джерело: Олег Швець