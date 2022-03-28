Під час війни в Україні може виникнути ситуація із дефіцитом памперсів. Це може додати батькам мороки у догляді за дитиною.
Факти ICTV зібрали інформацію про те, як і чим можна замінити підгузки.
Альтернативою може бути пелюшка, памперс із марлі.
Як зробити підгузок з пелюшки
- Згорнути пелюшку вдвічі і повернути згином до себе.
- Покласти палець між згином, іншою рукою взяти кінчик пелюшки.
- Відсуваючи її кінець, згорнути трикутник.
- Перевернути трикутник пелюшки на зворотний бік.
- Кінець, який не увійшов, згорнути у два шари. Має вийти прокладка для вбирання рідини посеред трикутника.
- Щоб шар, що вбирає, був ще товщим, можна взяти ще одну пелюшку, згорнути її в кілька шарів і додати.
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Як зробити памперс з марлі
- Скласти прокладку із марлі, 4-6 шарів буде достатньо. Покласти її між ніжками дитини.
- Сформувати з пелюшки трикутник.
- Покласти на неї дитину і сповити як трусики.
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Як зробити багаторазовий підгузок
Звичайний памперс можна використовувати кілька разів, доки не зносяться липучки.
Що потрібно зробити:
- замочити його у воді, щоб набух гель;
- зробити надріз та прибрати весь вміст;
- видалити внутрішній прошарок;
- вивернути памперс, сполоснути його та просушити;
- у кишеньку вставити марлеву або тканинну прокладку, міняти її за потребою.
Джерело: f.ua