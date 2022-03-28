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Не лише пелюшка. Чим замінити памперс під час війни

28 Березня 2022, 13:49
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
підгузок, памперс
Джерело: Pixabay

Під час війни в Україні може виникнути ситуація із дефіцитом памперсів. Це може додати батькам мороки у догляді за дитиною.

Факти ICTV зібрали інформацію про те, як і чим можна замінити підгузки.

Альтернативою може бути пелюшка, памперс із марлі.

Як зробити підгузок з пелюшки

  • Згорнути пелюшку вдвічі і повернути згином до себе.
  • Покласти палець між згином, іншою рукою взяти кінчик пелюшки.
  • Відсуваючи її кінець, згорнути трикутник.
  • Перевернути трикутник пелюшки на зворотний бік.
  • Кінець, який не увійшов, згорнути у два шари. Має вийти прокладка для вбирання рідини посеред трикутника.
  • Щоб шар, що вбирає, був ще товщим, можна взяти ще одну пелюшку, згорнути її в кілька шарів і додати.
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Як зробити памперс з марлі

  • Скласти прокладку із марлі, 4-6 шарів буде достатньо. Покласти її між ніжками дитини.
  • Сформувати з пелюшки трикутник.
  • Покласти на неї дитину і сповити як трусики.

 

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Публикация от ДИТЯЧА КЛІНІКА 24/7 | КИЇВ (@kinderklinik_ua)

Як зробити багаторазовий підгузок

Звичайний памперс можна використовувати кілька разів, доки не зносяться липучки.

Що потрібно зробити:

  • замочити його у воді, щоб набух гель;
  • зробити надріз та прибрати весь вміст;
  • видалити внутрішній прошарок;
  • вивернути памперс, сполоснути його та просушити;
  • у кишеньку вставити марлеву або тканинну прокладку, міняти її за потребою.

Джерело: f.ua

Теги
Війна в Україні , Поради
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