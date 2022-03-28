Під час війни в Україні може виникнути ситуація із дефіцитом памперсів. Це може додати батькам мороки у догляді за дитиною.

Факти ICTV зібрали інформацію про те, як і чим можна замінити підгузки.

Альтернативою може бути пелюшка, памперс із марлі.

Як зробити підгузок з пелюшки

Згорнути пелюшку вдвічі і повернути згином до себе.

Покласти палець між згином, іншою рукою взяти кінчик пелюшки.

Відсуваючи її кінець, згорнути трикутник.

Перевернути трикутник пелюшки на зворотний бік.

Кінець, який не увійшов, згорнути у два шари. Має вийти прокладка для вбирання рідини посеред трикутника.

Щоб шар, що вбирає, був ще товщим, можна взяти ще одну пелюшку, згорнути її в кілька шарів і додати.

Як зробити памперс з марлі

Скласти прокладку із марлі, 4-6 шарів буде достатньо. Покласти її між ніжками дитини.

Сформувати з пелюшки трикутник.

Покласти на неї дитину і сповити як трусики.

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Як зробити багаторазовий підгузок

Звичайний памперс можна використовувати кілька разів, доки не зносяться липучки.

Що потрібно зробити:

замочити його у воді, щоб набух гель;

зробити надріз та прибрати весь вміст;

видалити внутрішній прошарок;

вивернути памперс, сполоснути його та просушити;

у кишеньку вставити марлеву або тканинну прокладку, міняти її за потребою.

Джерело: f.ua