Все частіше з’являються повідомлення про зростання соціальної тривожності серед надмірно обережних підлітків віком від 11 до 25 років, які часто взаємодіють в Інтернеті.

Їх вважали “розумним поколінням” за те, що вони приділяли увагу соціальним питанням, здоровому способу життя та меншому вживанню алкоголю.

Але терапевти кажуть, що покоління Z може втратити життєвий досвід через надмірно обережне ставлення до ризику.

Зараз дивляться

На думку експертів у галузі психічного здоров’я, багато молодих людей все частіше вважають за краще залишатися в зоні комфорту невеликої мережі друзів-однодумців, в якій більша частина їхньої соціальної активності має віртуальний характер.

– Я спостерігаю непропорційне збільшення кількості звернень щодо соціальної, професійної тривожності, загальної невпевненості в собі та проблем у відносинах для цього покоління, коли вони зіткнулися з реальністю перебування в офісі, у нічному клубі, в пабі чи на побаченні, – сказала психотерапевт Наталі Філліпс .

Філліпс сказала, що це покоління, можливо, упускає можливість робити помилки і почуватися молодим.

Ця тенденція посилилася пандемією, яка призвела до того, що все більше молодих людей працюють віддалено та рідше спілкуються особисто, додала психотерапевт.

Тривога у представників цього покоління виникає також після вживання алкоголю. Дослідники зауважили, що саме тому нинішні студенти мало п’ють.

До того ж вони заявляють, що пити алкоголь неконструктивно, а їм і так є чим зайнятися, вони мають безліч хобі, яких не мали їхні батьки.