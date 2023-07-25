Американські вчені представили результати дослідження, які засвідчили, що люди могли б жити довше, якби боролися зі стресом, правильно харчувалися, мали гарний сон і відмовлялися від куріння.

На думку вчених, люди, найімовірніше, проживуть довше, навіть якщо відкладають прийняття більш здорових звичок до середнього віку.

– Що раніше, то краще, але навіть якщо ви зробите невелику зміну у свої 40, 50 або 60 років, це однаково буде корисно, – зазначила одна з авторок, фахівчиня в галузі охорони здоров’я Сюан-Май Нгуєн.

Дослідження ґрунтується на даних анкет і медичних карт, зібраних у період з 2011 по 2019 рік. Записи охопили понад 700 тис. ветеранів США віком від 40 до 99 років.

Нгуєн та її колеги проаналізували дані, щоб визначити, які фактори способу життя пов’язані зі збільшенням тривалості життя.

З’ясувалося, що чоловіки і жінки, які прийняли вісім терапевтичних факторів способу життя, могли збільшити очікувану тривалість життя на 23,7 або 22,6 року відповідно у віці 40 років.

Низька фізична активність, вживання опіоїдних наркотиків і паління мали найсильніші зв’язки з відходом у могилу: в учасників із цими факторами ризик смерті протягом періоду дослідження був на 30-45% вищим.

Навпаки, стрес, надмірне вживання алкоголю, погана гігієна сну і погане харчування були пов’язані з приблизно на 20% вищим ризиком смерті в досліджуваний період.

Однак спостережливий характер дослідження означає, що робота не може довести причинно-наслідковий зв’язок між виявленими факторами та відмінностями в тривалості життя, зазначають учені.