Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про цілющі властивості такої домашньої рослини як товстянка або, як її ще називають, грошового дерева.

– Ця рослина є в оселях дуже багатьох українців. Дехто заводить її із суто практичних міркувань: мовляв, якщо дерево грошове, значить принесе фінансову удачу, – каже медик.

Однак, за словами Людмили Сердюк, далеко не всі власники товстянки (вона ж те саме грошове дерево) знають про її цілющі властивості, якими рослина не поступається легендарному алое.

Як зазначила терапевт, речовини, якими багата м’якоть листя товстянки, є чудовим засобом для загоєння ран, порізів, наривів і подряпин. Сік грошового дерева чудово справляється із завданням регенерації шкірного покриву і профілактики запалення.

Крім того, товстянки стануть у пригоді й любителям фізичної активності та фітнесу на випадок розтягнення м’язів і зв’язок, а також ударів. Якщо до постраждалого місця докласти компрес із соку грошового дерева, то він ефективно запобігатиме запаленню і зніме біль.

Сік товстянки також чудово допоможе вилікувати герпес на губах.