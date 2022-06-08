Внаслідок війни в країні може зрости рівень захворюваності на рак. Причому, як прогнозує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, ми виявлятимемо хворобу на пізніх стадіях.

Він нагадує, що під час війни діють шість безоплатних досліджень для раннього виявлення злоякісних новоутворень.

Щороку в Україні близько 140 тис. людей дізнаються про онкодіагноз. Тому рання діагностика онкозахворювань залишається пріоритетним напрямком Програми медичних гарантій (ПМГ), адже вона підвищує шанс вилікуватися.

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– Два роки пандемії коронавірусної хвороби та вже 104 дні стримування повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєво зменшили кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою, – зауважив міністр. – Як наслідок цього ми матимемо зростання онкологічних хвороб, виявлених на більш пізніх стадіях, що значною мірою буде впливати на ефективність та тривалість лікування.

Необхідно врахувати, що й війна зробить свій внесок, тому що її вплив на стан психічного здоров’я настільки великий, що окремі хвороби можуть проявлятись на 10-15 років раніше ніж у середньому в популяції.

– З огляду на це ми рекомендуємо всім, хто перебуває в безпечних регіонах, за найпершої можливості потурбуватись про своє здоров’я та відвідати лікаря з метою профілактики, — пояснив Віктор Ляшко.

Під час війни безоплатно можна пройти такі обстеження, які дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:

мамографія — обстеження молочних залоз;

гістероскопія — обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) — обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія — обстеження товстого кишківника;

цистоскопія — обстеження сечового міхура;

бронхоскопія — обстеження трахеї та бронхів.

Під час проведення обстежень пацієнтам безоплатно гарантується:

консультація лікаря,

безпосередньо дослідження,

аналіз і опис результатів,

місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії тощо.

Для проходження обстеження безоплатно потрібно отримати направлення лікаря, з яким укладена декларація, або за направленням фахівця, який вас лікує.

Для проведення діагностичних досліджень встановлено вікові обмеження:

мамографію та колоноскопію призначають після 40 років,

гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50 років.

Пацієнти такого віку з направленням від лікаря можуть пройти дослідження безоплатно в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами.

Проте, пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо підозрює новоутворення.

У такому разі ці дослідження також будуть оплачені Національною службою здоров’я України.

Потрібний заклад для проведення необхідного дослідження допоможе знайти оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.