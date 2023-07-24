Вчені кафедри біотехнологій Університету Верони в Італії під час дослідження з’ясували, що кава може завадити накопиченню білків, пов’язаних із хворобою Альцгеймера.
За словами дослідників, екстракт з еспресо та його ключові сполуки завадили формуванню, скупченню та поширенню в клітинах патологічного тау-білка, який є одним з основних проявів хвороби Альцгеймера.
– Це наводить на думку про можливість створення ліків проти цього типу деменції на основі кави, – зазначають італійські вчені.
Як відомо, помірне споживання кави пов’язують із позитивним впливом на здоров’я, зокрема, з нижчим ризиком хронічної хвороби печінки, а також деменції.
Учені вирішили дослідити дію кави на найпоширеніший тип деменції – хворобу Альцгеймера. Вони обробили зразки тау-білків екстрактом еспресо або окремо чотирма ключовими його сполуками – кофеїном, тригонеліном, геністеїном і теоброміном.
З’ясувалося, що як екстракт усього еспресо, так і кофеїн або геністеїн перешкоджають формуванню фібрил тау-білка та їхньому скупченню.
Екстракт еспресо і кофеїн також показали здатність зв’язуватися з уже сформованими патологічними фібрилами тау-білка, вказуючи на можливість знешкоджувати наявні скупчення.
Подальші дослідження вкажуть, наскільки доцільна боротьба з деменцією за допомогою кави та її сполук.
Джерело: nauka.ua