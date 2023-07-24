Вчені кафедри біотехнологій Університету Верони в Італії під час дослідження з’ясували, що кава може завадити накопиченню білків, пов’язаних із хворобою Альцгеймера.

За словами дослідників, екстракт з еспресо та його ключові сполуки завадили формуванню, скупченню та поширенню в клітинах патологічного тау-білка, який є одним з основних проявів хвороби Альцгеймера.

– Це наводить на думку про можливість створення ліків проти цього типу деменції на основі кави, – зазначають італійські вчені.

Як відомо, помірне споживання кави пов’язують із позитивним впливом на здоров’я, зокрема, з нижчим ризиком хронічної хвороби печінки, а також деменції.

Учені вирішили дослідити дію кави на найпоширеніший тип деменції – хворобу Альцгеймера. Вони обробили зразки тау-білків екстрактом еспресо або окремо чотирма ключовими його сполуками – кофеїном, тригонеліном, геністеїном і теоброміном.

З’ясувалося, що як екстракт усього еспресо, так і кофеїн або геністеїн перешкоджають формуванню фібрил тау-білка та їхньому скупченню.

Екстракт еспресо і кофеїн також показали здатність зв’язуватися з уже сформованими патологічними фібрилами тау-білка, вказуючи на можливість знешкоджувати наявні скупчення.

Подальші дослідження вкажуть, наскільки доцільна боротьба з деменцією за допомогою кави та її сполук.

Джерело: nauka.ua