Що насправді являє собою контузія, які її симптоми і як лікується постконтузіонний симптом. Про все це і не тільки профільні фахівці розповіли в Telegram-каналі Бережи себе.
– Контузія – один з найпоширеніших медичних термінів під час війни. Хоча насправді контузія не є офіційним діагнозом і не входить в Міжнародну класифікацію хвороб, – пишуть вони.
І відзначають, що бойова травма голови може призводити до струсу головного мозку та його довгострокових наслідків – постконтузійного синдрому.
Струс головного мозку викликається сильним ударом по голові або корпусу, внаслідок чого м’які тканини по інерції вдаряються о внутрішні склепіння черепа.
Ознаками струсу мозку можуть бути:
- головний біль;
- біль у шиї;
- нудота;
- дзвін у вухах;
- запаморочення;
- утомлюваність.
При цьому більш серйозний струс мозку може викликати втрату свідомості, втрату пам’яті, втрату координації.
Источник: Бережи себе