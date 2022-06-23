Що насправді являє собою контузія, які її симптоми і як лікується постконтузіонний симптом. Про все це і не тільки профільні фахівці розповіли в Telegram-каналі Бережи себе.

– Контузія – один з найпоширеніших медичних термінів під час війни. Хоча насправді контузія не є офіційним діагнозом і не входить в Міжнародну класифікацію хвороб, – пишуть вони.

І відзначають, що бойова травма голови може призводити до струсу головного мозку та його довгострокових наслідків – постконтузійного синдрому.

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Струс головного мозку викликається сильним ударом по голові або корпусу, внаслідок чого м’які тканини по інерції вдаряються о внутрішні склепіння черепа.

Ознаками струсу мозку можуть бути:

головний біль;

біль у шиї;

нудота;

дзвін у вухах;

запаморочення;

утомлюваність.

При цьому більш серйозний струс мозку може викликати втрату свідомості, втрату пам’яті, втрату координації.

Источник: Бережи себе