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Не є офіційним діагнозом: що таке контузія, міфи та реальність

23 Червня 2022, 10:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
контузия
Джерело: Depositphotos

Що насправді являє собою контузія, які її симптоми і як лікується постконтузіонний симптом. Про все це і не тільки профільні фахівці розповіли в Telegram-каналі Бережи себе.

– Контузія – один з найпоширеніших медичних термінів під час війни. Хоча насправді контузія не є офіційним діагнозом і не входить в Міжнародну класифікацію хвороб, – пишуть вони.

І відзначають, що бойова травма голови може призводити до струсу головного мозку та його довгострокових наслідків – постконтузійного синдрому.

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Струс головного мозку викликається сильним ударом по голові або корпусу, внаслідок чого м’які тканини по інерції вдаряються о внутрішні склепіння черепа.

Ознаками струсу мозку можуть бути:

  • головний біль;
  • біль у шиї;
  • нудота;
  • дзвін у вухах;
  • запаморочення;
  • утомлюваність.

При цьому більш серйозний струс мозку може викликати втрату свідомості, втрату пам’яті, втрату координації.

Источник: Бережи себе

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