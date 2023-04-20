Бріджит Делані з Великобританії вирішила схуднути та очистити організм за допомогою екстремальної дієти, про яку вона дізналась з одного журналу. 101 день жінка дотримувалась дуже суворої програми харчування.

Перші 14 днів Бріджит нічого не їла, лиш пила трав’яні чаї. В одному напої було всього 250 калорій. Жінка зізналась, що на цьому етапі їй було так важко, що вона облизувала посуд на якому лежала їжа.

Решту 87 днів її раціон становив 50 г курки, яйця або огірка на добу.

Brigid Delaney says we need to stop torturing ourselves for wellness https://t.co/urD1pebdN7 via @Femail — Ганна І. (@anni4ka2022) April 20, 2023

Крім дієти Бріджит захопилась духовними практиками. І, щоби навчитися правильно дихати, цілий тиждень спала з заклеєним скотчем ротом. Таким чином вона хотіла, щоби кисень потрапляв через ніс одразу в мозок. Жінка була впевнена, що це значно покращить її кровообіг.

Одного разу Бріджит ледь не задихнулась вночі. Тому відмовилась від ідеї таких дихальних практик.

Після такого екстремального схуднення і дихання, стан здоров’я Бріджит почав різко погіршуватися.

Лікарі виявили у жінки проблеми з серцем. Адже воно, через брак поживних речовин, почало “з’їдати” само себе, щоб отримувати хоч якусь енергію.

Поступово Бріджит повернулась до нормального життя і навіть написала книгу, в якій розказала про свій досвід та застерегла людей екстремально худнути.