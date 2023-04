Бріджит Делані з Великобританії вирішила схуднути та очистити організм за допомогою екстремальної дієти, про яку вона дізналась з одного журналу. 101 день жінка дотримувалась дуже суворої програми харчування.

Перші 14 днів Бріджит нічого не їла, лиш пила трав’яні чаї. В одному напої було всього 250 калорій. Жінка зізналась, що на цьому етапі їй було так важко, що вона облизувала посуд на якому лежала їжа.

Решту 87 днів її раціон становив 50 г курки, яйця або огірка на добу.

Brigid Delaney says we need to stop torturing ourselves for wellness https://t.co/urD1pebdN7 via @Femail

— Ганна І. (@anni4ka2022) April 20, 2023