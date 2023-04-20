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Не їла 101 день і заклеювала рот скотчем: як британка хотіла схуднути і очистити організм

20 Квітня 2023, 13:48
Ганна Іваницька керівниця розділу Здоров’я
голодування дієта схуднення
Джерело: Depositphotos

Бріджит Делані з Великобританії вирішила схуднути та очистити організм за допомогою екстремальної дієти, про яку вона дізналась з одного журналу. 101 день жінка дотримувалась дуже суворої програми харчування.

Перші 14 днів Бріджит нічого не їла, лиш пила трав’яні чаї. В одному напої було всього 250 калорій. Жінка зізналась, що на цьому етапі їй було так важко, що вона облизувала посуд на якому лежала їжа.

Решту 87 днів її раціон становив 50 г курки, яйця або огірка на добу.

Крім дієти Бріджит захопилась духовними практиками. І, щоби навчитися правильно дихати, цілий тиждень спала з заклеєним скотчем ротом. Таким чином вона хотіла, щоби кисень потрапляв через ніс одразу в мозок.  Жінка була впевнена, що це значно покращить її кровообіг.

Одного разу Бріджит ледь не задихнулась вночі. Тому відмовилась від ідеї таких дихальних практик.

Після такого екстремального схуднення і дихання, стан здоров’я Бріджит почав різко погіршуватися.

Лікарі виявили у жінки проблеми з серцем. Адже воно, через брак поживних речовин, почало “з’їдати” само себе, щоб отримувати хоч якусь енергію.

Поступово Бріджит повернулась до нормального життя і навіть написала книгу, в якій розказала про свій досвід та застерегла людей екстремально худнути.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Британія Здорове харчування Схуднення
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