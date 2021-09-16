МОЗ України не планує ліквідацію психіатричних лікарень, це питання може вирішувати лише місцева влада.

– Наразі лікарні перебувають у власності місцевих територіальних громад або обласних рад, а, отже, питання щодо їхнього закриття може піднімати лише місцева чи обласна влада, аж ніяк не МОЗ, – повідомляє міністерство.

У відомстві заявляють, що ані оптимізації, ані скорочення або ліквідації психіатричних лікарень не планували.

– Кількість закладів, які покликані допомогти людині із подоланням ментальних захворювань, має співвідноситись із потребами самого населення. Тобто це питання має вирішуватись на рівні громад, – сказано в повідомленні.

Місцева влада може перепрофілювати лікарні на заклади соціальної підтримки, тому що психіатричні лікарні часто надають не тільки медичну, але й соціальну допомогу, опікуючись людьми, яким немає куди більше йти.

Ще три роки тому Кабінет міністрів схвалив Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я на період до 2030 року, яка передбачає зміщення акценту зі стаціонарного лікування у профільних лікарнях на амбулаторне. Адже до 30% людей не потребують госпіталізації. Їм потрібна лише адекватна медикаментозна терапія.

ВООЗ рекомендує, що стаціонарне лікування (у разі потреби) має тривати близько 30 днів. Цим і керуються в НСЗУ та МОЗ.

– На цей строк виділяється відповідне фінансування на лікування. Пацієнти також можуть отримувати психіатричну допомогу не лише у спеціалізованих закладах, а в багатопрофільних лікарнях, оскільки у них є й інші захворювання, які легше лікувати в одному закладі, – зазначили в МОЗ.

З 2021 року передбачено можливість отримувати спеціалізовану медичну допомогу за місцем проживання, яка має надаватись мобільними мультидисциплінарними командами, що приїдуть до пацієнта і допоможуть вдома. Після того, як загострення хвороби минеться, пацієнта лікуватимуть амбулаторно.

Людей турбує, що через недофінансування з боку НСЗУ пацієнти психіатричних лікарень, яких направили туди за вбивства та інші злочини, вийдуть на вулиці.

– Насправді НСЗУ не має жодного стосунку до лікування таких осіб, – повідомляє МОЗ. – Пацієнти, які скоїли суспільно небезпечні діяння, отримують допомогу в окремих спеціалізованих закладах, що фінансуються за медичною субвенцією. Це питання регулює постанова Кабміну №250 від 25 березня 2020 року.

Як сказано у повідомленні, коли йдеться про субвенцію, то рівень фінансування визначає обласна чи місцева влада.