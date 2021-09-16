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Не закриють: де лікуватимуть пацієнтів психіатричних лікарень

16 Вересня, 17:13 Лариса Божко
психиатр, психолог
Джерело: Depositphotos
МОЗ України не планує ліквідацію психіатричних лікарень, це питання може вирішувати лише місцева влада.

 – Наразі лікарні перебувають у власності місцевих територіальних громад або обласних рад, а, отже, питання щодо їхнього закриття може піднімати лише місцева чи обласна влада, аж ніяк не МОЗ, – повідомляє міністерство.

У відомстві заявляють, що ані оптимізації, ані скорочення або ліквідації психіатричних лікарень не планували.

 – Кількість закладів, які покликані допомогти людині із подоланням ментальних захворювань, має співвідноситись із потребами самого населення. Тобто це питання має вирішуватись на рівні громад, – сказано в повідомленні.

Місцева влада може перепрофілювати лікарні на заклади соціальної підтримки, тому що психіатричні лікарні часто надають не тільки медичну, але й соціальну допомогу, опікуючись людьми, яким немає куди більше йти.

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Ще три роки тому Кабінет міністрів схвалив Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я на період до 2030 року, яка передбачає зміщення акценту зі стаціонарного лікування у профільних лікарнях на амбулаторне. Адже до 30% людей не потребують госпіталізації. Їм потрібна лише адекватна медикаментозна терапія.

ВООЗ рекомендує, що  стаціонарне лікування (у разі потреби) має тривати близько 30 днів. Цим і керуються в НСЗУ та МОЗ.

– На цей строк виділяється відповідне фінансування на лікування. Пацієнти також можуть отримувати психіатричну допомогу не лише у спеціалізованих закладах, а в багатопрофільних лікарнях, оскільки у них є й інші захворювання, які легше лікувати в одному закладі, – зазначили в МОЗ.

З 2021 року передбачено можливість отримувати спеціалізовану медичну допомогу за місцем проживання, яка має надаватись мобільними мультидисциплінарними командами, що приїдуть до пацієнта і допоможуть вдома. Після того, як загострення хвороби минеться, пацієнта лікуватимуть амбулаторно.

Людей турбує, що через недофінансування з боку НСЗУ пацієнти психіатричних лікарень, яких направили туди за вбивства та інші злочини, вийдуть на вулиці.

– Насправді НСЗУ не має жодного стосунку до лікування таких осіб, – повідомляє МОЗ. – Пацієнти, які скоїли суспільно небезпечні діяння, отримують допомогу в окремих спеціалізованих закладах, що фінансуються за медичною субвенцією. Це питання регулює постанова Кабміну №250 від 25 березня 2020 року.

Як сказано у повідомленні, коли йдеться про субвенцію, то рівень фінансування визначає обласна чи місцева влада.

 

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