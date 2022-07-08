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Не звертаємо на нього уваги: ранній симптом захворювання печінки

8 Липня 2022, 14:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
алкоголь
Джерело: Depositphotos

Медичний директор однієї з клінік Великої Британії Моніка Вассерманн розповіла про симптом, який може проявлятися в повсякденному житті вже на ранніх стадіях захворювання печінки.

– Регулярне вживання алкоголю протягом декількох років може призвести до накопичення токсинів у печінці, — зазначає Моніка Вассерманн.

За даними British Liver Trust, однією з ранніх ознак, що вказують на захворювання печінки, є сплутаність свідомості.

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За словами медиків, у цьому сенсі можуть бути також показовими періоди забудькуватості, зміни настрою, мозкового туману.

Крім того, ви можете помітити, що ваші очі біліють, а шкіра стає жовтою, ноги і ступні можуть опухати.

За даними Служби охорони здоров’я Великої Британії, на захворювання печінки можуть вказувати і такі симптоми:

  • втрата ваги;
  • втрата апетиту;
  • пожовтіння очей і шкіри (жовтяниця);
  • набряки в області щиколоток і живота;
  • плутанина в свідомості або сонливість;
  • блювота з кров’ю або кров у калі.

Відзначається, що багато пацієнтів не вважають ці ознаки такими, що насторожують.

Ось чому медики наполягають: при появі цих симптомів слід якомога раніше звернутися до свого лікаря.

Джерело: Express

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