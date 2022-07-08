Медичний директор однієї з клінік Великої Британії Моніка Вассерманн розповіла про симптом, який може проявлятися в повсякденному житті вже на ранніх стадіях захворювання печінки.
– Регулярне вживання алкоголю протягом декількох років може призвести до накопичення токсинів у печінці, — зазначає Моніка Вассерманн.
За даними British Liver Trust, однією з ранніх ознак, що вказують на захворювання печінки, є сплутаність свідомості.
За словами медиків, у цьому сенсі можуть бути також показовими періоди забудькуватості, зміни настрою, мозкового туману.
Крім того, ви можете помітити, що ваші очі біліють, а шкіра стає жовтою, ноги і ступні можуть опухати.
За даними Служби охорони здоров’я Великої Британії, на захворювання печінки можуть вказувати і такі симптоми:
- втрата ваги;
- втрата апетиту;
- пожовтіння очей і шкіри (жовтяниця);
- набряки в області щиколоток і живота;
- плутанина в свідомості або сонливість;
- блювота з кров’ю або кров у калі.
Відзначається, що багато пацієнтів не вважають ці ознаки такими, що насторожують.
Ось чому медики наполягають: при появі цих симптомів слід якомога раніше звернутися до свого лікаря.
Джерело: Express