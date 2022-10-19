Осінь – грибна пора. Багато людей вирушають у ліс щороку і приносять додому щедрі дари лісу. Та все частіше медіа повідомляють про отруєння грибами. Серед постраждалих бувають цілі сім’ї, і навіть знавці грибів. Що говорити про новачків, яких останнім часом стало більше.

За оцінками фахівців, щороку в усьому світі реєструється щонайменше 100 випадків отруєння грибами, що призводить до летальних наслідків.

– За місяць до приймального відділення лікарні звернулась 41 особа, з них дев’ять потребували госпіталізації. У всіх пацієнтів переважала гастроентеральна форма отруєння, – розповів заванестезіолого-реанімаційного відділення №1 Львівської обласної клінічної лікарні Олег Півень.

Основними симптомами отруєння є нудота, блювота, діарея, надмірне слиновиділення, потовиділення, сльозоточивість очей, головний біль, сплутаність свідомості та збудливість.

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Зазвичай, ознаки хвороби з’являються через кілька годин після вживання грибів.

Симптоми, що виникають впродовж двох годин, менш небезпечні, ніж ті, що виникають пізніше (через шість годин).

Більш серйозні симптоми включають: судоми, галюцинації, проблеми з диханням, ниркову або печінкову недостатність, кому та призводять до смерті.

Джерело: Львівська ОВА