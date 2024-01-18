Учені помітили, що люди з обсесивно-компульсивним розладом (ОКР) мають більше ризиків померти.

Швецькі науковці стежили за групою осіб із ОКР та виявили, що ці люди стикаються із значно вищим ризиком смерті, як від природних, так і від неприродних причин.

Дослідження смерті від ОКР

В дослідженні брали участь 61 378 осіб із діагнозом ОКР та 613 780 осіб без цього розладу.

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Вчені також досліджували 34 085 людей з ОКР і 47 874 їхніх братів і сестер без нього.

За групами спостерігали в середньому по вісім років у період з січня 1973 року до грудня 2020 року.

Результати виявили, що у людей із ОКР на 82% більший ризик смерті.

Зокрема, ризик природної смерті вищий на 31%, а ризик смерті від неприродних причин – втричі більше.

Чому помирають від ОКР

Природні причини смерті від ОКР:

захворювання органів дихання (73%);

психічні та поведінкові розлади (58%);

захворювання статевих органів та сечовидільної системи (55%).

Дослідники також помітили майже в п’ять разів вищий ризик самогубства та на 92% більше нещасних випадків серед людей із ОКР.

Жінки із цим розладом мають вищий ризик смерті від неприродних причин, ніж чоловіки.

Вчені закликають удосконалити стратегії профілактики та раннього втручання для зменшення ризику смерті серед осіб із ОКР.

Джерело: The BMJ