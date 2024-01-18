Непереносимість фізичних навантажень — це знижена здатність займатися фізичною активністю. Якщо такий стан спіткав вас, не варто одразу картати себе за лінощі чи відсутність сили волі. Насправді все може мати зовсім інше пояснення.
Не лінощі, а проблеми з серцем
М’язи перестають отримувати енергію, необхідну для виконання вправ, знижується здатність організму людини витримувати фізичні навантаження, характерні для її віку.
Чому це трапляється, розказує Крістофер Бергланд, спортсмен, який займався надвитривалістю, а потім став медичним репортером.
Бергланд зазначає, що найпоширенішою причиною непереносимості фізичних вправ, є проблеми з серцем, або інший хворобливий стан, який перешкоджає надходженню збагаченої киснем крові до м’язів.
Це можуть бути хвороби легень, хронічна втома, тривалий Covid-19, респіраторні захворювання, астма.
Симптоми непереносимості фізичних навантажень
Нездужання після найлегшого фізичного навантаження і сильне виснаження під час повсякденної діяльності є найпоширенішими симптомами.
Крім цього, зазначає Бергланд, можуть спостерігатися:
- млявість;
- біль у грудях;
- нудота, блювання;
- відчуття важкості у кінцівках;
- біль у м’язах;
- задишка;
- серцева аритмія.
– Непереносимість фізичних навантажень є одним з найпоширеніших клінічних симптомів, які відчувають пацієнти з фібриляцією передсердь, – зазначає докторка медичних наук, кардіологиня Аніша Шах.
Лікування
Оскільки непереносимість фізичних вправ можуть викликати багато різних факторів важливо отримати точний діагноз і розробити індивідуальний план лікування.
– Поговоріть з лікарем про виснажливі симптоми, які ви відчуваєте під час або після фізичної активності, – радить Крістофер Бергланд.
Він зазначає, що вже після того, як вирішите основну проблему, що робить фізичні вправи такими нестерпними, щоденна фізична активність знову стане доступною і допоможе вам почуватись краще.
Джерело: Very Well Health