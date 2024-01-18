Непереносимість фізичних навантажень — це знижена здатність займатися фізичною активністю. Якщо такий стан спіткав вас, не варто одразу картати себе за лінощі чи відсутність сили волі. Насправді все може мати зовсім інше пояснення.

Не лінощі, а проблеми з серцем

М’язи перестають отримувати енергію, необхідну для виконання вправ, знижується здатність організму людини витримувати фізичні навантаження, характерні для її віку.

Чому це трапляється, розказує Крістофер Бергланд, спортсмен, який займався надвитривалістю, а потім став медичним репортером.

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Бергланд зазначає, що найпоширенішою причиною непереносимості фізичних вправ, є проблеми з серцем, або інший хворобливий стан, який перешкоджає надходженню збагаченої киснем крові до м’язів.

Це можуть бути хвороби легень, хронічна втома, тривалий Covid-19, респіраторні захворювання, астма.

Симптоми непереносимості фізичних навантажень

Нездужання після найлегшого фізичного навантаження і сильне виснаження під час повсякденної діяльності є найпоширенішими симптомами.

Крім цього, зазначає Бергланд, можуть спостерігатися:

млявість;

біль у грудях;

нудота, блювання;

відчуття важкості у кінцівках;

біль у м’язах;

задишка;

серцева аритмія.

– Непереносимість фізичних навантажень є одним з найпоширеніших клінічних симптомів, які відчувають пацієнти з фібриляцією передсердь, – зазначає докторка медичних наук, кардіологиня Аніша Шах.

Лікування

Оскільки непереносимість фізичних вправ можуть викликати багато різних факторів важливо отримати точний діагноз і розробити індивідуальний план лікування.

– Поговоріть з лікарем про виснажливі симптоми, які ви відчуваєте під час або після фізичної активності, – радить Крістофер Бергланд.

Він зазначає, що вже після того, як вирішите основну проблему, що робить фізичні вправи такими нестерпними, щоденна фізична активність знову стане доступною і допоможе вам почуватись краще.

Джерело: Very Well Health