Відомий американський актор Сем Ніл, якого глядачі знають по фільму Парк Юрського періоду, наважився розказати шанувальникам про своє онкологічне захворювання. І зізнався, що довго не надавав значення деяким малопомітним симптомам раку крові.

У 76-річного чоловіка діагностували Т-клітинну лімфому – рідкісний рак крові, який вражає лімфатичну систему.

Визначити це захворювання на ранніх стадіях дуже складно, тому зізнання Сема Ніла, можливо, змусить когось більш уважно поставитися до будь-яких незрозумілих змін у своєму здоров’ї.

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Сем Ніл назвав принаймні шість ознак, на які не звернув увагу, хоч мусив би.

Перша. Сильна втома. Вона відчувається постійно, навіть одразу після сну. Уже потім лікарі пояснили, що вона є наслідком анемії. А її, у свою чергу, викликає низький рівень еритроцитів, задіяних у перенесенні кисню по організму.

Разом зі втомою може з’явитися блідість та задишка.

Сем Ніл розказав, як лікарі навчили його перевіряти наявність анемії: треба перед дзеркалом відтягнути нижню повіку. При анемії вона буде блідо-рожевою, а не темно-рожевою чи червоною.

Друга. Незрозумілі дрібні синяки на тілі. Зазвичай це ознака підшкірної кровотечі. Вони вказують на низький рівень тромбоцитів, які допомагають згортатися крові.

Третя. Підвищення температури тіла. Рак крові може викликати стійкі, рецидивні та тяжкі інфекції. Це пов’язано з тим, що в організмі значно нижчий рівень лейкоцитів, які допомагають боротися з інфекцією. Висока температура (від 38 градусів) може триматися навіть якщо немає явних ознак інфекції.

При лімфомі пацієнти відчувають разом із лихоманкою напади сильної нічної пітливості.

Четверта.Гулі та набряки. Аномальні лейкоцити, накопичуючись при раку крові у лімфатичних вузлах, сприяють появі набряків та ґуль. Їх можна помітити на шиї, під пахвами або у паху. Більшість з них безболісні.

П’ята. Незрозумілий біль у шлунку. При раку крові він виникає через скупчення аномальних клітин у селезінці. Іноді відчувається здуття. Також може дошкуляти ниючий біль під ребрами з лівого боку.

Шоста. Різка втрата ваги. За деяких форм раку крові клітини починають брати з організму більше енергії.

Збільшена селезінка також сприяє втраті ваги, оскільки здавлює шлунок і змушує людину почуватися ситою навіть нічого не ївши.

Проте, навіть якщо людина харчується нормально, вона може стрімко худнути. Це називається кахексія – організм не засвоює жири, білки та вуглеводи з їжі, а спалює калорії швидше, ніж накопичує.

Джерело: DailyMail

Фото: SamNeil