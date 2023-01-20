Вчені Університету Фрібура в Швейцарії під час проведеного експерименту з’ясували, що перегляд напружених трилерів мало впливає на якість сну і насправді може допомогти заснути.

Повідомляється, що дослідники набрали 50 молодих людей, які перед сном подивилися три телевізійні епізоди в спеціально створеній лабораторії.

Половина учасників дивилися тривожні трилери на Netflix, такі як “Як уникнути покарання за вбивство”, “Чорна сирітка”, “Венздей” і “Грішниця”.

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Інша половина отримала документальний фільм “Острови майбутнього”, в якому громади, що живуть біля узбережжя континентальної Європи, вирішують енергетичні проблеми.

Під час експерименту вчені відстежували рівень стресу, контролюючи частоту серцевих скорочень і рівень кортизолу, а також запитували добровольців, наскільки вони були напружені в різний час.

Результати показали, що, хоча стрес збільшувався від перегляду напруженого кіно, якість сну учасників залишалася незмінною, при цьому ні загальний час сну, ні кількість пробуджень істотно не розрізнялися між групами.

– Незважаючи на високе передсонне збудження, учасники швидше засинали після перегляду тривожних серіалів у порівнянні з нейтральними серіалами, — пишуть вчені у своєму дослідженні.

Дані показують, що люди засинали через 19 хвилин, якщо дивилися трилер із захоплюючим фіналом, порівняно з 21 хвилиною в контрольній групі.

Фото: Netflix