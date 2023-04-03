Команда вчених з Гуандунського інституту серцево-судинних захворювань, Медичного університету Гуанчжоу та Китайського університету Гонконгу з’ясувала, як можна нейтралізувати деякі негативні наслідки неякісного сну. Виявилося, що в цьому допоможе фізична активність.

Важливість дослідження полягає в тому, що нестача сну, так само як і його надлишок, негативним чином впливає на тривалість життя. У той час як нормальний сон знижує ризик передчасної смерті.

Дослідники проаналізували дані Британського біобанку 92 221 людини, які з лютого 2013 до грудня 2015 року носили наручні акселерометри для вимірювання рівня активності. Середній вік випробовуваних становив 62,4 року.

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Більшість, 73,2%, відзначили нормальну тривалість сну по шість – вісім годин, 19,7% спали занадто довго (понад вісім годин), а 7,1% страждали на недосипання (менше за шість годин). Більше третини учасників (33,4%) були фізично неактивними.

З’ясувалося, що найменший ризик смерті був у групи з нормальною тривалістю нічного відпочинку і високим рівнем фізичної активності.

Низький рівень фізичної активності в поєднанні з дефіцитом сну або його надлишком корелював із високим ризиком смерті: він був підвищений у 2,51 і 2,06 раза відповідно.

За середнього рівня фізичної активності разом зі сном упродовж менш ніж шести або більш ніж восьми годин імовірність смерті від усіх причин була вищою вже в 1,63 і 1,10 раза відповідно.

Згідно з висновками вчених, фізична активність від помірного до інтенсивного ступеня захищала від передчасної смерті. Якщо людина дотримувалася рекомендацій ВООЗ – близько 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності, ризик смерті від усіх причин падав до 1,06 за нестачі сну і до 1,01 за його надлишку.

Люди, рівень фізичної активності яких перевищував рекомендований, мали ще нижчу ймовірність смерті від усіх причин (відношення ризиків – 0,67), серцево-судинних захворювань (0,61) і раку (0,73).

Джерело: European Journal of Preventive Cardiology