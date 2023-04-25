Як повідомляють представники органів охорони здоров’я Великої Британії, жертвами нового штаму Омікрону Арктурус стали вже п’ятеро жителів країни.
Неофіційні дані свідчать про те, що Арктурус, на відміну від попередніх Covid-варіантів, здебільшого націлений не на верхні дихальні шляхи, а на очі.
Згідно з останнім технічним брифінгом Агентства з безпеки охорони здоров’я Великої Британії, у країні зареєстровано щонайменше 135 випадків зараження Арктурусом, який офіційно позначений як Омікрон ХВВ.1.16.
Непідтверджені дані місцевих педіатрів свідчать про те, що попереджувальною ознакою Арктуруса є сверблячий кон’юнктивіт, особливо у дітей.
Наприклад, педіатр і колишній голова Комітету з імунізації Індійської академії педіатрії Віпін Вашиштха повідомив, що симптоми цього варіанту включають високу температуру, кашель, а також кон’юнктивіт.
Також відомий як рожеве око, кон’юнктивіт описується як запалення кон’юнктиви – тонкої мембрани, яка вистилає внутрішню частину ваших повік.
Однак симптоми, пов’язані з очима, не були підтверджені як офіційний симптом XBB.1.16 у рецензованих дослідженнях або будь-якою федеральною групою охорони здоров’я.
Незважаючи на це, дедалі більше лікарів визнають поширеність кон’юнктивіту та свербежу в цій ділянці.
Так, за словами директора лабораторії клінічної вірусології клініки Майо Метью Біннікера, медичні працівники спостерігають зростання червоних очей, які сверблять, у дітей, уражених інфекціями атипової пневмонії.
При цьому слід враховувати, що червоні, сверблячі очі поширені в цю пору року через сезонну алергію.
Оскільки наразі незрозуміло, чи справді кон’юнктивіт спричинений варіантом Арктурус, обізнаність щодо інших симптомів залишається в центрі уваги. А саме:
- висока температура;
- озноб;
- хронічний кашель;
- головний біль;
- біль у горлі;
- закладеність носа або нежить;
- втома;
- нудота та блювання;
- діарея;
- задишка або утруднене дихання;
- нова втрата смаку або нюху.
Хоча багато з цих ознак можуть бути помилково прийняті за інші стани, тест на Covid-19 допоможе визначити, чи є у вас вірус.
Джерело: Express