Як повідомляють представники органів охорони здоров’я Великої Британії, жертвами нового штаму Омікрону Арктурус стали вже п’ятеро жителів країни.

Неофіційні дані свідчать про те, що Арктурус, на відміну від попередніх Covid-варіантів, здебільшого націлений не на верхні дихальні шляхи, а на очі.

Згідно з останнім технічним брифінгом Агентства з безпеки охорони здоров’я Великої Британії, у країні зареєстровано щонайменше 135 випадків зараження Арктурусом, який офіційно позначений як Омікрон ХВВ.1.16.

Непідтверджені дані місцевих педіатрів свідчать про те, що попереджувальною ознакою Арктуруса є сверблячий кон’юнктивіт, особливо у дітей.

Наприклад, педіатр і колишній голова Комітету з імунізації Індійської академії педіатрії Віпін Вашиштха повідомив, що симптоми цього варіанту включають високу температуру, кашель, а також кон’юнктивіт.

Також відомий як рожеве око, кон’юнктивіт описується як запалення кон’юнктиви – тонкої мембрани, яка вистилає внутрішню частину ваших повік.

Однак симптоми, пов’язані з очима, не були підтверджені як офіційний симптом XBB.1.16 у рецензованих дослідженнях або будь-якою федеральною групою охорони здоров’я.

Незважаючи на це, дедалі більше лікарів визнають поширеність кон’юнктивіту та свербежу в цій ділянці.

Так, за словами директора лабораторії клінічної вірусології клініки Майо Метью Біннікера, медичні працівники спостерігають зростання червоних очей, які сверблять, у дітей, уражених інфекціями атипової пневмонії.

При цьому слід враховувати, що червоні, сверблячі очі поширені в цю пору року через сезонну алергію.

Оскільки наразі незрозуміло, чи справді кон’юнктивіт спричинений варіантом Арктурус, обізнаність щодо інших симптомів залишається в центрі уваги. А саме:

висока температура;

озноб;

хронічний кашель;

головний біль;

біль у горлі;

закладеність носа або нежить;

втома;

нудота та блювання;

діарея;

задишка або утруднене дихання;

нова втрата смаку або нюху.

Хоча багато з цих ознак можуть бути помилково прийняті за інші стани, тест на Covid-19 допоможе визначити, чи є у вас вірус.

Джерело: Express