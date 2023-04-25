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Нетиповий симптом Covid-варіанту Арктурус, від якого в Британії вже померло п’ятеро людей

25 Квітня 2023, 12:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
конъюнктивит глаза
Джерело: Depositphotos

Як повідомляють представники органів охорони здоров’я Великої Британії, жертвами нового штаму Омікрону Арктурус стали вже п’ятеро жителів країни.

Неофіційні дані свідчать про те, що Арктурус, на відміну від попередніх Covid-варіантів, здебільшого націлений не на верхні дихальні шляхи, а на очі.

Згідно з останнім технічним брифінгом Агентства з безпеки охорони здоров’я Великої Британії, у країні зареєстровано щонайменше 135 випадків зараження Арктурусом, який офіційно позначений як Омікрон ХВВ.1.16.

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Непідтверджені дані місцевих педіатрів свідчать про те, що попереджувальною ознакою Арктуруса є сверблячий кон’юнктивіт, особливо у дітей.

Наприклад, педіатр і колишній голова Комітету з імунізації Індійської академії педіатрії Віпін Вашиштха повідомив, що симптоми цього варіанту включають високу температуру, кашель, а також кон’юнктивіт.

Також відомий як рожеве око, кон’юнктивіт описується як запалення кон’юнктиви – тонкої мембрани, яка вистилає внутрішню частину ваших повік.

Однак симптоми, пов’язані з очима, не були підтверджені як офіційний симптом XBB.1.16 у рецензованих дослідженнях або будь-якою федеральною групою охорони здоров’я.

Незважаючи на це, дедалі більше лікарів визнають поширеність кон’юнктивіту та свербежу в цій ділянці.

Так, за словами директора лабораторії клінічної вірусології клініки Майо Метью Біннікера, медичні працівники спостерігають зростання червоних очей, які сверблять, у дітей, уражених інфекціями атипової пневмонії.

При цьому слід враховувати, що червоні, сверблячі очі поширені в цю пору року через сезонну алергію.

Оскільки наразі незрозуміло, чи справді кон’юнктивіт спричинений варіантом Арктурус, обізнаність щодо інших симптомів залишається в центрі уваги. А саме:

  • висока температура;
  • озноб;
  • хронічний кашель;
  • головний біль;
  • біль у горлі;
  • закладеність носа або нежить;
  • втома;
  • нудота та блювання;
  • діарея;
  • задишка або утруднене дихання;
  • нова втрата смаку або нюху.

Хоча багато з цих ознак можуть бути помилково прийняті за інші стани, тест на Covid-19 допоможе визначити, чи є у вас вірус.

Джерело: Express

Теги
Коронавірус Covid-19 Медики науковці очі Штам Омікрон
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