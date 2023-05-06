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Невідомі бактерії на зубах неандертальців: учені не виключають появу нових антибіотиків

6 Травня 2023, 13:07
Валентина Андрейко журналістка
бактерії
Джерело: Pixabay

Залишки зубного каменю на скам’янілих зубах древніх людей, які вивчала група німецьких та іспанських учених, підкинули дослідникам чимало загадок. І сподівання на появу в недалекому майбутньому нових антибіотиків.

Спочатку були виявлені бактерії, як і очікувалося, спільні і для неандертальців, і для сучасних людей. Але потім виділили сполуки, яких не знає наука, себто вони не трапляються у сучасному світі. Що це за бактерії і чому вони вимерли?

Учені дали їм назву палеофурани і почали досліджувати.

Їм вдалося виділити ДНК зі скам’янілого зубного нальоту 12 неандертальців. Одразу впала в очі надзвичайно велика кількість бактерій, що називаються Chlorobium.

Представники цього роду є зеленими сірчаними бактеріями, які живуть у товщі бідної на кисень води і зовсім не характерні для ротової порожнини. Це поставило перед дослідниками перше запитання.

Але ще більше здивувало, що мають справу з двома раніше невідомими і, можливо, вже вимерлими видами мікробів.

Вчені Інституту імені Ганса Кнолля з німецькими та іспанськими колегами обережно висловили припущення, що знахідка нових бактерій у древніх геномах допоможе  виділити нові дієві антибіотики.

Дослідники дійшли висновку, що ці бактерії селилися у роті неандертальців через  спосіб  і місце їхнього життя.

Оскільки Chlorobium здебільшого заселяють стоячу воду у затемнених місцях, древні люди могли частіше стикатися з цими мікробами, п’ючи забруднену бактеріями воду в печерах, де жили.

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Джерело: Science, Nauka.ua

Теги
Антибіотики Відкриття Дослідження вчених
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