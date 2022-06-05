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Незалежно від віку, ваги та тяжкості інфекції: скільки днів зберігаються антитіла до Covid-19

5 Червня 2022, 12:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Нове дослідження американських вчених припускає, що у дорослих, які інфіковані на Covid-19, антитіла можуть циркулювати в крові протягом майже 500 днів після зараження.

– Тепер у нас є хороша оцінка того, як довго зберігаються антитіла після зараження Covid-19, – зазначив автор дослідження, доцент Техаського університету в Х’юстоні Майкл Шварц.

За його словами, дослідження показує, що рівень антитіл у раніше інфікованих збільшується протягом перших 100 днів після зараження, а потім поступово знижується протягом наступних 500 днів і більше.

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Для нового дослідження Шварц і його команда проаналізували дані понад 57 тис. добровольців старше 20 років, які взяли участь в опитуванні, яке було запущено в жовтні 2020 року.

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У той час як індивідуальні результати варіювалися в залежності від віку, ваги, куріння, а також тяжкості інфекції, у всіх добровольців було однакове зниження рівня антитіл.

Незважаючи на те, що антитіла можуть зберігатися протягом майже 1,5 років після зараження Covid-19, Шварц підкреслив, що вакцинація забезпечує найкращий захист від інфекції, повторного зараження і госпіталізації.

Попереднє дослідження, показало, що у дітей антитіла циркулювали протягом як мінімум сім місяців після зараження на Covid-19.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Антитіла, Коронавірус Covid-19, Наукові дослідження, науковці
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