Незрячі жінки з Індії та деяких інших країн можуть діагностувати рак грудей на ранніх стадіях. Вони виявляють розпливчасті новоутворення завдяки новому методу – тактильному скринінгу.
Як виявляють рак
Медичні тактильні експертки (МТЕ), які пройшли спеціальне навчання, виявляють ущільнення розміром всього 6-8 мм.
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Одна з експерток, Мінакші Гупта, народилася сліпою, вона використовує схему жіночих грудей, де наліплені стрічки з маркуванням Брайля.
Після детального пальпаційного огляду, Мінакші документує результати та надсилає їх лікарю для встановлення діагнозу.
Що таке метод МТЕ
Метод розробив Франк Хоффманн, німецький гінеколог, у рамках соціальної ініціативи Discovering Hands.
Вперше гінеколог представив його в Індії у 2017 році. Цей підхід виявився ефективним та відносно доступним.
Дослідження в Індії показали, що МТЕ виявляють 78% злоякісних новоутворень, а помилки становлять лише 1%.
Медичні тактильні експертки також збирають інформацію про звички та спосіб життя пацієнтки. Ці дані допомагають оцінити потенційний ризик захворювання.
Переваги методу МТЕ
В Індії цей метод діагностики раку грудей став дуже поширеним.
В країні рак молочної залози є основною причиною онкологічної смерті серед жінок. Там лише 52% пацієнток мають п’ятирічне виживання, порівняно з 84% у США.
МТЕ є цінним інструментом для проведення регулярних скринінгів у віддалених регіонах, де маммограми та ультразвукові апарати недоступні.
Ініціатива Discovering Hands поширюється і на інші країни: Австрія, Колумбія, Мексика, Непал і Швейцарія.
У Німеччині програма діє з 2010 року, там працюють 53 практикуючі експертки і чотири стажистки.