Незрячі жінки з Індії та деяких інших країн можуть діагностувати рак грудей на ранніх стадіях. Вони виявляють розпливчасті новоутворення завдяки новому методу – тактильному скринінгу.

Як виявляють рак

Медичні тактильні експертки (МТЕ), які пройшли спеціальне навчання, виявляють ущільнення розміром всього 6-8 мм.

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Одна з експерток, Мінакші Гупта, народилася сліпою, вона використовує схему жіночих грудей, де наліплені стрічки з маркуванням Брайля.

Після детального пальпаційного огляду, Мінакші документує результати та надсилає їх лікарю для встановлення діагнозу.

Що таке метод МТЕ

Метод розробив Франк Хоффманн, німецький гінеколог, у рамках соціальної ініціативи Discovering Hands.

Вперше гінеколог представив його в Індії у 2017 році. Цей підхід виявився ефективним та відносно доступним.

Дослідження в Індії показали, що МТЕ виявляють 78% злоякісних новоутворень, а помилки становлять лише 1%.

Медичні тактильні експертки також збирають інформацію про звички та спосіб життя пацієнтки. Ці дані допомагають оцінити потенційний ризик захворювання.

Переваги методу МТЕ

В Індії цей метод діагностики раку грудей став дуже поширеним.

В країні рак молочної залози є основною причиною онкологічної смерті серед жінок. Там лише 52% пацієнток мають п’ятирічне виживання, порівняно з 84% у США.

МТЕ є цінним інструментом для проведення регулярних скринінгів у віддалених регіонах, де маммограми та ультразвукові апарати недоступні.

Ініціатива Discovering Hands поширюється і на інші країни: Австрія, Колумбія, Мексика, Непал і Швейцарія.

У Німеччині програма діє з 2010 року, там працюють 53 практикуючі експертки і чотири стажистки.