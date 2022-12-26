Програма Доступні ліки, завдяки якій українці можуть отримувати інсуліни безкоштовно або з невеликою доплатою, діє і під час війни. Про це нагадала пресслужба МОЗ.

– Зараз майже 216 тис. українців отримують інсуліни за програмою реімбурсації, 64% інсулінів з усіх відпущених – безкоштовні, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на час воєнного стану доступ до інсулінів максимально спрощено. Якщо ви маєте складений ендокринологом план лікування, отримати рецепт можна у будь-якого лікаря первинної медичної допомоги (терапевт, педіатр, сімейний лікар).

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Повідомляється, що укладати нову декларацію необов’язково: в період воєнного стану громадяни, які змушені були змінити місце проживання або втратили зв’язок зі своїм сімейним лікарем, можуть отримати первинну медичну допомогу за місцем фактичного перебування.

МОЗ нагадує, що рецепти на час війни діють як електронні, так і паперові. Якщо у лікаря немає доступу до електронної системи охорони здоров’я, він випише паперовий рецепт, який теж буде дійсний.

Знайти аптеку, яка відпускає інсуліни, можна за наклейкою на вході “Доступні ліки + інсуліни”. Можна також зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 – оператор підкаже найближчу аптеку.

Нагадаємо, що зараз в програму реімбурсації входять 45 торгових назв препаратів інсуліну. Отримати препарати можна в будь-якій з понад 10,8 тис. аптек в Україні, які мають договір з НСЗУ.

У 2023 році пацієнти з діабетом зможуть отримувати за програмою реімбурсації тест-смужки.