Медитація на цвяхах – тренд, у якому не лише черпають енергію та сили для саморозвитку, пізнають себе, а й отримують адреналіновий кайф. За допомогою цієї практики можна нейтралізувати стрес.

Цвяхостоянням захопилися й українські зірки, зокрема засновник гурту KADNAY, який спробував практикувати медитацію ще задовго до війни.

За лаштунками шоу Хто зверху? музикант поділився власними лайфхаками, як стати на цвяхи.

Зараз дивляться

– Я почав займатися цвяхостоянням ще тоді, коли проходив реабілітацію після спортивної травми. На той момент навіть не знав, що то є таке, просто побачив сториз Сергія Бабкіна, – згадує співак.

Згодом у Кадная також з’явилися цвяхи. І виявилося, що перезавантаження виходить дуже круте. Цвяхостояння має цілющі властивості, адже воно не лише розслабляє, а й позбавляє затисків у тілі. Це дуже допомагає відключитися та зняти внутрішні обмеження, особливо якщо лунає класна музика.

– Ділюся лайфхаком з усіма, хто хоче спробувати, але боїться. Одразу попереджаю: це боляче в будь-якому випадку, – застерігає Дмитро.

Він рекомендує стояти на цвяхах по одній хвилині, а потім відпочивати. Причому новачкам радить починати у шкарпетках, щоб трішки знизити рівень болю.

Ще більше цікавої інформації можна дізнатися у розважальному шоу Хто зверху? щочетверга о 20:00 на Новому каналі.

5 жовтня Дмитро Каднай, Володимир Черняк та Qatoshi змагатимуться проти Наталки Денисенко, Лєри Товстолєс і SKYLERR.