Нещодавно в популярному мобільному додатку Helsi з’явилася нова послуга — термінова онлайн-консультація лікаря. Чому виникла необхідність у створенні такого сервісу, як ним скористатися і скільки коштує можливість терміново зв’язатися з фахівцем в разі необхідності — про все це і не тільки Факти ICTV розпитали CEO Helsi Євгена Донця.

– Як і чому виникла ідея створення такого сервісу? Чи не стала повномасштабна війна головним чинником?

– Почну з того, що ми вивчаємо можливості телемедицини вже протягом майже чотирьох років. Передусім тому, що це — світовий тренд. Адже йдеться не просто про онлайн-консультацію, а по суті — про надання медичної допомоги.

Зараз дивляться

У нашій країні головним чинником запуску онлайн-консультацій в Helsi став Covid-19, коли люди боялися виходити з дому, а лікарі радили не йти за можливості до медичних закладів через великий ризик підхопити інфекцію.

Тому в цей час ми максимально швидко сконцентрувалися, щоб надати українцям можливість отримувати необхідні консультації лікарів в онлайн-режимі.

Повномасштабна війна стала наступним етапом трансформації Helsi-сервісу. Тому що, з одного боку, пацієнти роз’їхалися по країні та за її межі, з другого — так само стали переміщатися і медики.

Саме тому, наприкінці минулого року ми запустили додаток і для лікарів, щоб вони могли мати можливість надавати послуги за допомогою смартфона. І водночас максимально спростили отримання цієї послуги для пацієнта.

Наразі в системі Helsi всі лікарі фахові, мають ліцензію медичного закладу, в якому працюють, тобто всі медики в системі – сертифіковані та верифіковані.

– Наведіть, будь ласка, приклади станів і хвороб, з якими можна звертатися дистанційно, а з якими тільки — очно.

– Коли ми створювали цей сервіс, дуже багато консультувалися з лікарями. У нас постійно працює фокус-група фахівців із різних напрямків. Отже, основні моменти, з якими можна звертатися пацієнтам у режимі онлайн, такі.

По-перше, якщо ви вже були на прийомі у лікаря і отримали аналізи та результати обстежень, які треба розшифрувати. Просто і доцільно зробити це в онлайн-режимі. По-друге, якщо йдеться про сезонні захворювання, коли лікар приблизно розуміє, скажімо так, анамнез суспільства.

Але найважливіше те, що будь-яка людина, відчувши симптоми, матиме змогу звернутися до кваліфікованого лікаря, а не шукати пояснення свого стану за допомогою інтернету.

Якщо під час консультації лікар зрозуміє, що для постановки діагнозу пацієнту потрібен очний візит, очевидно, що лікар дасть таку рекомендацію разом з направленням до того чи іншого фахівця.

Зауважу, що є стани, які дуже важко визначити в онлайн-режимі. Наприклад, якщо людина скаржиться на біль у животі і питає, чи це не апендицит. Вочевидь, що в такому разі потрібна присутність лікаря безпосередньо біля пацієнта.

Те саме стосується випадків, коли у людини є, наприклад, кашель і може бути підозра на пневмонію. Безумовно, правильно визначити такий стан неможливо в онлайн-режимі.

– Як формувався розмір оплати за таку послугу? Чому саме 200 грн? І чи буде термінова консультація коштувати дорожче?

– Фактично цілий рік лікарі надавали онлайн-консультації безкоштовно. Але зараз ми зрозуміли, що повинна бути певна мотивація медиків, і перейшли до надання термінових платних консультацій.

Іншими словами, консультації лікарів у Helsi можна отримати дуже швидко, але за це треба заплатити 200 грн. Одразу скажу, що це пробна ціна. Адже відомо, що стандартна консультація у приватного лікаря коштує мінімум втричі дорожче.

Може так статися, що, наприклад, лікар не знайшовся і прийом не відбувся. У такому разі заявка автоматично скасується через дві години, а гроші повернуться на рахунок пацієнта.

Якщо прийом перервався, наприклад, через відсутність світла, лікар сконтактує пізніше і завершить консультацію. В будь-якому разі, оплата відбувається лише після повного отримання послуги.

– Як технічно відбувається процес отримання термінової консультації?

– Після авторизації у застосунку Helsi, в розділі Сервіси обираєте опцію Термінова онлайн-консультація. Дуже коротко описуєте причину звернення. Підв’язуєте до застосунку банківську картку і записуєтесь на онлайн-консультацію.

Протягом 5-15 хвилин з вами зв’язується лікар, який вже має вашу медичну картку, якщо він працює в електронній системі охорони здоров’я.

Точкою входу практично завжди буде сімейний лікар. І це цілком нормальна практика.

Щодо тривалості онлайн-прийому, то досвід багатьох років засвідчує, що для базової консультації цілком достатньо 15 хвилин. Але за потреби лікар подовжить цей час.

Також треба зазначити, що пацієнт має змогу обрати, для кого створити консультацію: для себе чи рідних. Наприклад, для літніх батьків, які не вміють користуватися смартфонами.

У застосунку передбачено замовлення і сплата мамою або батьком за послуги для своєї дитини. Все це відбувається з акаунту батьків, а лікар вже працюватиме з дитячою карткою. У момент консультації важлива присутність когось із батьків або ж інших законних представників дитини.

Якщо пацієнт замовляє консультацію для батьків, то в розділі Пов’язані особи треба обрати картку батька чи мами і підтвердити зв’язок із ними через смс-повідомлення. Оплата відбудеться з боку замовника, а отримувачем буде пацієнт, якого попередньо вказали. Технічно це теж передбачено: лікар зможе сконтактувати і з пацієнтом, і з замовником.

Протягом п’яти хвилин лікар ознайомлюється із заявкою та приймає її, далі – телефонує чи пише пацієнту в застосунку. Тобто система не відправляє пацієнтів до лікарів автоматично: саме лікар зі знаннями у конкретній спеціалізації ознайомлюється з електронною медкартою пацієнта і вирішує, чи буде консультувати його онлайн.

На першому етапі до системи долучені лікарі з найвищими рейтингами та інтегрованими відгуками пацієнтів.

– Чи зможе лікар на онлайн-консультації виписати е-рецепт на рецептурні ліки?

– Дуже актуальне зараз питання. Так, справді, результатом термінової онлайн-консультації може бути і виписка електронного рецепту, якщо лікар вважає, що це необхідно.

Тут треба зауважити, що онлайн-консультація сама по собі не є причиною для виписки е-рецепта. Тому що дехто вже встиг повідомити, що е-рецепт можна купити за 200 грн. Це не так!

Тобто, лікар справді зможе виписати після онлайн-консультації електронний рецепт або за необхідності продовжить термін його дії, якщо пацієнт приймає раніше призначені ліки на постійній основі.

– Наскільки сервіс Helsi популярний сьогодні? Який його функціонал найбільш затребуваний?

– Сьогодні найпопулярнішою послугою сервісу є запис до лікарів. Це справді дуже зручно, тому що не треба сидіти в чергах, можна зекономити і свій час, і час лікаря.

Доволі часто пацієнти звертаються і до своїх медичних даних, які є в застосунку. Наприклад, щодо термінів вакцинації, наявності інформації щодо щеплень. Люди активно користуються направленнями до вузьких спеціалістів.

Щодо статистики, то за рік повномасштабної війни кількість користувачів застосунку Helsi трохи знизилася. За рік ми зафіксували 8 млн пацієнтів, які зверталися по допомогу до лікаря або через онлайн-запис, або за допомогою реєстратури, яка теж використовує сервіс.

Протягом року на кожного пацієнта припало в середньому 10-12 послуг.

Якщо говорити про телемедичні консультації, то від 10 до 12% всіх прийомів у системі відбувається саме в такий спосіб. Це може бути і телефонний дзвінок, який все одно фіксується в системі. Таких консультацій за минулий місць було маже 400 тис.

Додам, що онлайн-консультації в сервісі Helsi на регулярній основі практикують понад 4,5 тис. лікарів.

Термінові консультації ще не такі популярні, але вже набирають десятки записів на день, коли людині справді терміново треба дізнатися щодо свого стану здоров’я або щодо стану рідних і близьких.

Також послугами нашого сервісу скористалися близько 1 млн українців, які через війну виїхали за кордон.