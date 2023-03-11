У США схвалили швидкодіючий спрей від Pfizer, призначений для лікування мігрені, повідомив американський фармацевтичний гігант.

Компанія Pfizer заявила, що очікує появи препарату Zavzpret в аптеках у липні 2023 року.

– Схвалення FDA Zavzpret знаменує собою значний прорив для людей з мігренню, які потребують знеболення, – заявила комерційний директор Pfizer Анджела Хванг.

Спрей зі швидким всмоктуванням – це альтернативний варіант лікування для людей, які потребують знеболювання або не можуть приймати пероральні ліки.

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Лікування стану, яке зазвичай лікували за допомогою пероральних ліків, було протестовано подвійним сліпим методом на вибірці з 1 405 осіб, половина з яких приймала разову дозу спрею, а решта отримувала плацебо.

Було виявлено, що спрей значно зменшує біль при оцінці через дві години після початку мігрені, яка, крім частого сильного головного болю, може включати нудоту та чутливість до світла або шуму.

За даними Американського фонду мігрені, близько 39 млн. американців страждають від мігрені.