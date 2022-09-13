Людство нарешті отримало сучасне ефективне лікування недрібноклітинного раку легень. Lumakras від Amgen Inc. є першим препаратом, що впливає на мутації у гені KRAS.

Терапія спрямована на гени, що провокують зростання пухлини. Саме це було ключовим завданням вчених протягом останніх років. Багато лабораторій працювали над цим препаратом, але єдиним робочим зразком став Lumakras від американської компанії Amgen Inc.

Він вже пройшов попередні випробування і був схвалений FDA минулого року з умовою, що буде відбуватися подальше його вивчення щодо безпеки та ефективності.

Зараз дивляться

Днями завершився черговий етап випробовувань, що продемонстрував кращу, порівняно з хіміотерапією, результативність.

В ході експерименту вчені спостерігали за 345 пацієнтами з діагнозом недрібноклітинний рак легень (НМРЛ). Раніше вони всі пройшли консервативне лікування.

В учасників досліджень стан не погіршувався протягом 5,6 місяців. У тих, хто проходив терапію звичайним у цих випадках доцетакселом, захворювання прогресувало в середньому вже через 4,5 місяці.

Загалом 25% пацієнтів, які отримували експериментальне лікування, прожили не менше одного року без погіршення стану. У групі доксетацелу таких було лише 10%.

Препарат на жаль, не є ефективним щодо продовження життя пацієнтів. Однак те, що хвороба суттєво уповільнилася, уже добрий результат.

З плюсів нового лікування також відзначається його безпека. Побічні ефекти у групі Lumakras фіксували у 11% випадків, тоді як у групі хіміотерапії – у 23% випадків.

З мінусів терапії відзначається висока вартість — у США місячний курс препарату поки що коштуватиме $17, 9 тис., а доксетацел — лише $1,7 тис.

Однак успішна розробка таргетованого препарату – вже велике досягнення.

Відомо, що основна причина виникнення онкозахворювань – ДНК, що мутувала. Зокрема, у багатьох випадках йдеться про мутацію у гені KRAS. Її часто знаходять у пацієнтів із раком легень, товстої кишки, підшлункової залози.

Дослідження свідчать, що у пацієнтів з НМРЛ часто спостерігається лікарська резистентність, що ускладнює проведення терапії та суттєво погіршує прогноз.