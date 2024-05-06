Канадські дослідники Торонто знайшли новий метод кращого контролю симптомів хвороби Паркінсона. Свої висновки вони оприлюднили у науковому журналі Development.

Посилення нейрогенезу

Хвороба Паркінсона є серйозним неврологічним розладом, який впливає на рухи, спричиняючи біль, проблеми зі сном та психічним здоров’ям.

Вчені давно працюють над тим, щоб стовбурові клітини могли диференціюватися в дофамінергічні нейрони, які здатні замінити втрачені. Але досі не вдавалося націлювати їх на конкретні рецептори та ділянки мозку.

Зараз дивляться

Однак спроба канадських дослідників виявилась успішною. Вони імплантували у мозок мишей штучні нейрони, які точно відтворюють характеристики біологічних нервових клітин і виробляють дофамін. І це покращило рухові функції гризунів з хворобою Паркінсона.

Тож новий метод стимулювання стовбурових клітин відкриває перспективні можливості у розумінні та лікуванні цієї хвороби. Це може суттєво покращити якість життя багатьох пацієнтів хворих на Паркінсона.

Джерело: Neuroscience News