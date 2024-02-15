У Сполучених Штатах розроблено препарат LOY-002 проти старіння літніх собак, який наразі проходить клінічні випробування.

Чарівний LOY-002

Більшість власників собак вважають своїх чотирилапих друзів більше ніж просто компаньйонами – це практично члени родини. Однак живуть вони значно менше людей, середня тривалість життя зазвичай коливається від 10 до 13 років.

Саме тому американські вчені розробили перший у світі препарат LOY-002, призначений для літніх тварин усіх порід, за винятком найменших.

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Він спрямований на дослідження метаболічних процесів, які призводять до ранньої смерті. Ба більше, собаки є хорошими моделями для досліджень через схожість генетики з людиною та можливість діагностики подібних захворювань. Тож результати клінічних випробувань можуть бути корисними також і людям.

Клінічні випробування

Дослідження проводить ветеринарна компанія Loyal з Сан-Франциско, яка співпрацює з понад 50 незалежними ветеринарними клініками по всій країні. У рамках проєкту STAY понад 1 тис. собак старше 10 років братимуть участь у випробуваннях, що триватимуть чотири роки.

Очікується, що препарат буде схвалено на початку 2025 року. А поки вчені продовжують створювати різновиди ліків проти старіння – ін’єкції (LOY-001) і жувальні таблетки (LOY-003) – вони відзначають, що ця робота може закласти основу для аналогічних ліків для людей.

І хоча препарат може відкрити нові можливості, експерти вважають, що це малоймовірно. Старіння — складний процес, на який впливає багато факторів, зокрема генетика, дієта та фізична активність. Попри це, такі дослідження насправді сприяють розвитку науки та медицини.

Джерело: Рhys.Оrg