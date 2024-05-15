Новий варіант коронавірусу під назвою Флірт зараз фіксується у близько 30% нових випадків Covid-19 у Великій Британії, і приблизно у 25% випадків – у США.

Захворюваність на Covid-19 знову почала зростати

Керівники Агентства охорони здоров’я Великобританії визнають, що поки не знають, чи є мутований штам більш заразним чи смертоноснішим за попередників.

Флірт зараз прискіпливо моніторять.

Зараз дивляться

Це відбувається на тлі того, що випадки Covid-19 продовжують повільно зростати, після того як рівень зараження знизився навесні.

За перші сім днів травня було зареєстровано 1985 випадків Covid-19, що на 25% більше, ніж за попередній тиждень.

Водночас понад 80% британців страждають від нежитю під час зараження. Втрата смаку або нюху – один із первинних сигнальних ознак вірусу – становить менше п’ятої частини всіх зареєстрованих симптомів.

Що собою являє варіант Флірт

Вірусологи використовують термін Флірт для опису цілого сімейства різних варіантів.

Усі вони є нащадками варіанту JN.1 Юнона, який домінував у Великобританії протягом останніх кількох місяців.

За даними американського університету Джона Хопкінса, Флірт не має нових специфічних симптомів.

Період заразності також залишається таким самим, як і попередні варіанти Омікрон.

Наразі немає жодних доказів того, що Флірт є більшою загрозою, ніж десятки штамів, які виявляли раніше.

– Генетичні мутації вірусів відбуваються постійно, і інколи викликають більш м’яку реакцію у людей, – сказала доктор Мері Рамзі, директор програм громадської охорони здоров’я Великобританії.

Міністри охорони здоров’я багатьох країн вже заявили, що не будуть вдаватися до введення локдаунів, якщо це не варіант кінця світу.