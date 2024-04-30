Регулярний підйом сходами знижує ризик смерті від будь-якої причини на 24% і робить ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань нижчою на 39%.

Крокуйте сходами до довголіття

Підйом сходами також пов’язаний зі зменшенням випадків інфаркту та інсульту.

Ці висновки щойно були оприлюднені на науковому конгресі Європейського товариства кардіологів (ESC).

Дослідники рекомендували інтегрувати підйом сходами у повсякденне життя для покращення здоров’я серця. Свої рекомендації вони підкріпили ґрунтовними доказами.

Підйом сходами є практичною та легкодоступною формою фізичної активності, яку часто просто ігнорують.

Автори зібрали доступні матеріали на цю тему та провели мета-аналіз. Вивчили дані 480 479 учасників – як здорових, так і тих, у кого в анамнезі був серцевий напад або захворювання периферичних артерій.

Вік коливався від 35 до 84 років, і 53% учасників були жінками.

Скільки сходових прольотів – стільки додаткових років життя

Було доведено, що, незалежно від кількості сходових прольотів і швидкості підйому, результат все одно вражав.

– Ми припускаємо, що чим більше сходів ви здолаєте щодня, тим більше переваг для здоров’я отримаєте, – сказала лікарка Софі Педдок з Університету Східної Англії та Норфолка.

Проте ця теза потребує додаткового вивчення.

Джерело: SciTechDaily