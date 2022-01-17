У 2023 році світ може отримати універсальну вакцину, яка буде здатна захистити відразу від двох інфекцій – грипу та коронавірусу. Про це заявив головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель.

Повідомлення прозвучало на круглому столі в рамках Davos Agenda, організованому Всесвітнім економічним форумом.

– Ми знаходимося на стадії експериментальних випробувань, і за найкращим сценарієм ми могли б поширити універсальну вакцину від коронавірусу та грипу восени 2023 року, – уточнив глава компанії.

Нагадаємо, що військові медики США заявили про успішну першу фазу випробування універсальної вакцини не тільки від усіх варіантів коронавірусу, але і від деяких інших споріднених інфекцій. Препарат розроблений в Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда.

Джерело: ilsole24ore