Згідно з нещодавно опублікованими даними опитування Інституту сімейних досліджень США та Gallup, сімейний стан є сильнішим предиктором благополуччя, ніж освіта, раса, вік і стать.

Більше шансів на процвітання

Під час опитування з’ясувалося, що торік одружені американці віком від 25 до 50 років мали на 17% більше шансів на процвітання, ніж ті, хто ніколи не був одружений.

Виявилося, що коригування доходів домогосподарств має найбільший вплив на добробут і зазвичай збільшується після вступу в шлюб, коли пара об’єднує свої ресурси.

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Рівень освіти

Що ж стосується чинника рівня освіти, то, як ідеться в доповіді, одружена людина, яка не відвідувала середню школу, в середньому оцінює життя вище, ніж неодружена з вищою освітою.

Зниження рівня шлюбів

Проте, незважаючи на оптимістичні дані опитування, рівень шлюбів за останні 50 років знизився майже на 60%, а розлучення тепер більш поширені в США.

Крім того, дедалі більше американців живуть самі, оскільки країна стикається з кризою ізоляції та самотності.

Залежить від характеру

За даними соціологів Gallup, люди з такими якостями характеру, як доброзичливість, емоційна стабільність і сумлінність, з більшою ймовірністю вступають у шлюбні стосунки.

Джерело: AXIOS