Психотерапевт Олександр Клиновський пояснив головні причини низької самооцінки і запропонував ефективні методи успішного розвитку впевненості в собі та у своїх вчинках.

– Якщо ви не можете сказати своєму відображенню в дзеркалі: “Я – молодець!”, ймовірно, щось заважає вам бути впевненим у собі, – зазначає експерт.

Причини низької самооцінки

Однак, за словами психотерапевта, є й хороша новина: впевненість у собі можна розвивати. Але для початку слід зрозуміти, від чого вона залежить і які хибні думки та упередження є причиною низької самооцінки.

Зараз дивляться

Перше: знецінення своїх досягнень. Невпевнені люди звикли помічати лише свої провали та поразки, а перемоги обходять увагою.

Друге: очікування похвали від інших людей. Насправді впевненість у собі залежить тільки від того, як себе сприймаєте ви, а не хтось інший.

Як позбутися таких думок і установок

Фіксуйте свої перемоги, навіть дрібні. Нехай це стане звичкою, і тоді ви помітите, як поступово думки про те, що “у мене ніколи не вийде”, “я ні на що не здатний”, дедалі рідше з’являтимуться у вашій голові.

– Зрозумійте також одну важливу річ: інші люди про нас не думають. Будь-яка зовнішня реакція на ваші дії – віддзеркалення стану та настрою інших людей, а не вашої поведінки, зовнішнього вигляду тощо, – зазначає фахівець.

Надіньте дивний капелюх

Олександр Клиновський запропонував простий спосіб у цьому переконатися. Вберіться в найхимерніший одяг (яскраве боа, костюм із пір’ям) або дивний капелюх і відвідайте в ньому якомога більше громадських місць.

Перед цим зафіксуйте, якої реакції від перехожих ви очікували, а потім порівняйте з тим, як люди насправді реагували на ваш зовнішній вигляд.

Реакції будуть різними, запевняє експерт: хтось буде в захваті, хтось насміхатиметься, комусь буде байдуже. Ваше вбрання те саме, а реакції різноманітні, бо надходять від різних людей. Тому їхнє схвалення чи осуд – трансляція їхнього світогляду, настрою, психоемоційного стану.

Не зважати на думку інших

Тому не варто зважати на думку інших і через це обмежувати своє життя. Любіть, цінуйте та підтримуйте себе. Будьте вільні, будьте тими, ким вам хочеться бути, і нехай ніхто і ніщо не стане вам на заваді, закликає Олександр Клиновський.

Джерело: Психологічна підтримка