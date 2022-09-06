29-річна британка Шантель Бротон була приголомшена, дізнавшись, що стала мамою близнюків з абсолютно різними відтінками шкіри. Такі народження настільки рідкісні, що експерти-генетики оцінюють їх як один випадок на мільйон.

За словами самої жінки, першим на світ з’явився син Айон зі світлою шкірою і зеленими очима. Дочка ж Азіра народилася з набагато більш темним кольором обличчя і карими очима.

Один випадок на мільйон: біла мати народила близнюків з абсолютно різними відтінками шкіри / 2 зображення

Пізніше з’ясувалося, що дідусь новонароджених по материнській лінії – нігерієць, а тато, якому теж 29 років, наполовину ямайець, наполовину шотландець.

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За словами щасливої мами, її близнюки не дуже відрізнялися одне від одного при народженні, але через кілька тижнів колір шкіри Азіри ставав дедалі темнішим.

Вона каже, що у чотиримісячних близнюків тепер повністю протилежні характери, але, схоже, вони непогано ладнають між собою.

Фото: Courtes of Chantelle Broughton SWNS