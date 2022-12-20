Через карантин, а потім і війну, багато людей перейшли на роботу в онлайн. Часто робочі місця облаштовуються просто вдома, і на заміну ергономічним меблям приходять звичайні столи і стільці.

Лікарка-ревматолог Катерина Заїчко розказала, чи впливає це на здоров’я тих, хто працює онлайн.

– Робоче місце — це не просто простір. Від того, як людина взаємодіє з середовищем навколо, може залежати здоров’я, – повідомила лікарка.

Неправильне положення тіла, незручний стілець та недотримання правил ергономіки може призвести до так званого офісного синдрому. Це група симптомів, які виникають від тривалого перебування в одному й тому ж положенні, переважно під час роботи за комп’ютером в офісі.

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Симптоми

Болі спини. Не ігноруйте тупий біль між лопатками і в області попереку, пульсуючий біль в суглобах. Це може призвести до обмеження рухових функцій і розвитку супутніх хвороб, оскільки згодом відбувається пошкодження нервових волокон.

Тунельний синдром. Приблизно кожен п’ятий користувач комп’ютера страждає таким недугом, причому жінки в основній групі ризику.

Безперервне перебування перед монітором протягом чотирьох годин і більше може стати причиною виникнення болю в кисті, слабкості м’язів, відчуття “бігання мурашок” по тілу.

Пізніше може з’явитися оніміння в області великого і вказівного пальців. У фіналі – повна втрата рухливості кисті. Це відбувається за рахунок постійного навантаження і пошкодження нервового волокна.

Сухість очей, або так званий синдром “сухого ока”. Характерними ознаками є відчуття “піску в очах”, швидка стомлюваність очей аж до больових відчуттів в очному яблуці і зниження якості зору. Небезпечно це тим, що відсутність належного лікування стане причиною мігрені, а патологічні зміни в сітківці ока загрожують короткозорістю.

Як запобігти

Щоб не втомлювати м’язи та не напружувати спину:

змінюйте положення тіла впродовж дня;

робіть регулярні фізичні вправи;

регулюйте крісло для тіла, якщо можна;

не забувай про відпочинок для ніг;

використовуй регульовану підставку для ноутбука.

Що ще має значення

Стілець. Спинка стільця має підтримувати фізіологічні вигини хребта .

Спинка стільця має підтримувати фізіологічні вигини хребта Комп’ютерна миша та клавіатура мають бути прямо перед вами на зручній відстані.

мають бути прямо перед вами на зручній відстані. Екран комп’ютера — на відстані витягнутої руки й на одному рівні з вашою зоною видимості або трохи нижче.

— на відстані витягнутої руки й на одному рівні з вашою зоною видимості або трохи нижче. Якісне освітлення може зменшити втому очей та попередити головний біль. Робоче місце біля вікна — чудовий варіант. Яскраве світло сприяє більшій продуктивності та здоровому сну.

може зменшити втому очей та попередити головний біль. Робоче місце біля вікна — чудовий варіант. Яскраве світло сприяє більшій продуктивності та здоровому сну. Підтримуйте правильну поставу — сидіть прямо з відкинутими плечима, підборіддям, підтягнутим для подовження хребта, і стегнами паралельно підлозі. Коліна зігнуті під кутом 90°. Якщо ноги не дістають до підлоги, можна використовувати опору для ніг.

Джерело: Бережи себе