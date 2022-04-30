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Оглушило ударною хвилею – як допомогти собі

30 Квітня 2022, 14:57
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вибух взрыв
Джерело: Pixabay

Вибухи – часте явище на війні. Окупанти постійно обстрілюють мирні міста України ракетами та іншою зброєю. У зв’язку із цим зростає ризик постраждати від ураження ударною хвилею.

Як надати собі першу допомогу?

Під час вибухової хвилі найбільше страждають вуха. Якщо людині їх заклало, варто відкрити рота, закрити вуха долонями і повільними вакуумними рухами масажувати вуха. Завдяки цьому вдасться вирівняти тиск у середньому вусі. Робити це потрібно до того моменту, доки пройде відчуття закладеності, рекомендують лікарі.

Якщо з вуха йде кров, не треба вставляти у вушні проходи різні предмети – марлеві тампони, вату.

Водночас не варто турбуватися, якщо немає слуху. Після удару вибуховою хвилею барабанна перегородка повністю відновлюється протягом 10-30 днів.

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Треба за можливості показатися лікареві, який оцінить стан хворого, перевірить, чи не постраждали інші органи, та надасть ефективну допомогу.

Під час війни в Україні не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу ж бігти в укриття. Це може врятувати життя та допоможе уникнути проблем зі здоров’ям.

Теги
Війна в Україні, Поради, поради лікаря
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