Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як українцям з важкими хронічними захворюваннями, які, рятуючись від війни, опинилися на території Польщі, отримати медичну допомогу.

Зазначається, що згідно з даними ООН, з України до Польщі з початку війни виїхало майже 3,7 млн українців.

– Якщо українець, який страждає на хронічні або орфанні захворювання, переїхав до Республіки Польщу після 24 лютого, йому обов’язково потрібно стати на облік до сімейного лікаря, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

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Знайти заклад, де приймають сімейні лікарі, можна через безкоштовну цілодобову гарячу лінію: 800 190 590.

Повідомляється, що сімейні лікарі стежать за здоров’ям хронічно хворої людини, відстежують динаміку й виписують рецепти на потрібні ліки.

Якщо стан пацієнта викликає занепокоєння або різко погіршився, сімейний лікар випише направлення до лікаря вузької спеціальності.

Якщо пацієнту з хронічними хворобами різко стало погано, і це загрожує його життю – потрібно викликати швидку медичну допомогу.

Виняток становлять люди, які страждають на онкологічні захворювання. Ці пацієнти можуть безпосередньо звертатися в онкологічні центри і отримувати медичну допомогу прямо там. Направлення до онколога від сімейного лікаря в Польщі не потрібно.

Більше інформації про лікування онкології в Польщі: 800 190 590.

Корисні посилання:

інформація про лікування туберкульозу в Польщі;

телефон довіри ВІЛ/СНІД: 800 888 448 (з понеділка по п’ятницю, з 10.00 до 14.00, чергує україномовний лікар);

тестування на гепатити В і С, а також видача направлення на лікування. Список лікарень, що пропонують лікування;

Більше інформації про роботу медичної системи в Польщі читайте за цим посиланням.