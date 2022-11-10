Фахівці популярної медичної онлайн-платформи Бережи себе розповіли про основні симптоми осінньої хандри, її причини і ефективні підходи подолання цього сезонного стану.

– Цієї осені українцям може бути сумно, важко, безнадійно або апатично насамперед через війну і зміни в житті, а не через сезонність, – зазначають психологи.

У той же час, за їхніми словами, критично важливо тримати себе у формі і не втрачати працездатність через коливання настрою, нехай і цілком фізіологічно закономірного.

Що таке сезонне афективне порушення

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Фахівці стверджують, що бути фізіологічно меланхолійним і сонним восени і взимку — це нормально.

За визначенням, якщо людина в певну пору року відчуває істотне погіршення настрою, яке заважає вести звичний спосіб життя та погіршує його якість, проте минає при зміні сезонів, і це повторюється, то медики говорять про сезонне афективне порушення (SAD).

Симптоми сезонного афективного порушення:

сумний або пригнічений стан;

втрата інтересу до речей, які раніше були небайдужі;

зміна апетиту, постійне бажання вуглеводів;

хочеться спати більше, а виспатися не виходить;

непосидючість, занепокоєння, або, навпаки, загальмованість рухів, мови;

відчуття нікчемності або провини;

важко зібратися з думками, приймати рішення;

думки про смерть або суїцид.

За словами фахівців, з сезонним афективним порушенням слід активно справлятися, щоб відновити якість життя і не дати цьому розладу стати постійним.

Як подолати осінню хандру:

гігієна сну (мати чіткий графік сну і бадьорості, спати в темній прохолодній кімнаті під теплою ковдрою, не користуватися гаджетами кілька годин до сну);

щоденні прогулянки в денний час, навіть якщо хмарно і на вулиці туман;

фізична активність: аеробні вправи (біг, танці, ходіння в швидкому темпі, коли пульс 120 ударів на хвилину), силові вправи (робота з вагою власного тіла, вільною вагою);

раціон, багатий нерафінованими продуктами (складні вуглеводи, овочі, фрукти, просто приготовані м’ясо або риба, молочні продукти і дуже мало солодкого і жирного).

Розуміючи, що сонливість і пригніченість цілком природні для осені, все ж не потрібно ставити життя на паузу. Краще пристосуватися до холодного і темного сезону.

Якщо ваш фізичний і психічний стан заважають звичній повсякденній діяльності, це привід звернутися до лікаря, резюмують експерти.

Джерело: Бережи себе