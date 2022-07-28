Особиста медична книжка – це документ, де знаходяться дані про стан здоров’я людини. Там записані результати обстежень, щеплення та загальний стан здоров’я людини.

Певні галузі трудової діяльності вимагають наявності медичної книжки у працівника, аби впевнитись, що людина немає захворювань, які можуть нашкодити оточуючим.

Яких лікарів потрібно проходити для медичної книжки – читайте в нашому матеріалі.

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Кому потрібна медична книжка

Особиста медична книжка видається працівникам підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних та навчально-виховних закладах, об’єктів комунального обслуговування тощо.

Під час працевлаштування на такі підприємства, людина повинна пройти попередній медичний огляд. А надалі проходити періодичні профілактичні медичні обстеження.

Список лікарів для медичної книжки

Насправді, список лікарів, яких слід пройти для медкнижки відрізняється для кожної сфери діяльності. Тобто існує свій перелік лікарів вузької спеціалізації, яких потрібно пройти.

Крім того, для отримання медкнижки також необхідно здати додаткові аналізи.

У медичному закладі, де ви будете проходити медкомісію вам нададуть повну інформацію стосовно лікарів та аналізів, які варто пройти, аби отримати медичну книжку.

Стандартний перелік лікарів, яких необхідно пройти для відкриття медкнижки:

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

гінеколог (для жінок);

отоларинголога.

Список обов’язкових аналізів:

флюорографія;

дослідження крові на сифіліс;

мазки на гонорею;

аналіз калу на виявлення глистів;

мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу.

Спочатку потрібно здати усі аналізи, потім з їхніми результатами пройти лікарів. Кожен спеціаліст визначить придатність чи непридатність людини для роботи у певній сфері.

Останнім потрібно проходити терапевта, який зробить заключний висновок. Лише після цього вам зможуть відкрити особисту медичну книжку.