У Львівській області з настанням спекотної погоди з’являється небезпека натрапити на отруйну змію – гадюку звичайну.
Про це попередили у Львівській обласній державній адміністрації.
Гадюка своїм тілом дуже добре вловлює коливання землі на відстані 10-15 метрів. У спеку це відчуття у змій притуплюється, вони стають лінивими, малорухливими, тому люди можуть легко на них наступити.
Для безпечного перебування на природі та збору ягід і грибів при собі необхідно мати палицю аби розсувати зарослі та листя, а також надійне взуття, широкі штани аби заправити їх у черевики. Так, якщо змія кусатиме, то прокусить тільки тканину штанів, а не шкіру.
Водночас якщо так сталося, що змія вже вкусила людину, потрібно надати першу медичну допомогу:
- стежити, щоб потерпілий менше рухався;
- звільнити вражену частину тіла від одягу;
- на місце укусу накласти стерильну пов’язку з антисептиком;
- поїти людину водою – чим більше рідини, тим краще;
- дати людині одну-дві таблетки ліків проти алергії;
- під час трансплантації покласти уражену кінцівку на підвищення;
- за можливості прикласти до рани лід, обгорнутий у тканину.
Після надання першої допомоги потерпілого необхідно терміново доставити у медичний заклад для введення антитоксичної сироватки.
Крім того, у МОЗ зазначили, що у жодному разі не потрібно: розрізати рану, всмоктувати отруту, припікати рану, накладати джгут.
Джерело: Львівська ОДА