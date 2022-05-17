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Отруйні змії вже вилазять: у Львівській області попередили про небезпеку

17 Травня 2022, 17:06
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
гадюка
Джерело: Depositphotos

У Львівській області з настанням спекотної погоди з’являється небезпека натрапити на отруйну змію – гадюку звичайну.

Про це попередили у Львівській обласній державній адміністрації.

Гадюка своїм тілом дуже добре вловлює коливання землі на відстані 10-15 метрів. У спеку це відчуття у змій притуплюється, вони стають лінивими, малорухливими, тому люди можуть легко на них наступити.

Для безпечного перебування на природі та збору ягід і грибів при собі необхідно мати палицю аби розсувати зарослі та листя, а також надійне взуття, широкі штани аби заправити їх у черевики. Так, якщо змія кусатиме, то прокусить тільки тканину штанів, а не шкіру.

Водночас якщо так сталося, що змія вже вкусила людину, потрібно надати першу медичну допомогу:

  • стежити, щоб потерпілий менше рухався;
  • звільнити вражену частину тіла від одягу;
  • на місце укусу накласти стерильну пов’язку з антисептиком;
  • поїти людину водою – чим більше рідини, тим краще;
  • дати людині одну-дві таблетки ліків проти алергії;
  • під час трансплантації покласти уражену кінцівку на підвищення;
  • за можливості прикласти до рани лід, обгорнутий у тканину.

Після надання першої допомоги потерпілого необхідно терміново доставити у медичний заклад для введення антитоксичної сироватки.

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Крім того, у МОЗ зазначили, що у жодному разі не потрібно: розрізати рану, всмоктувати отруту, припікати рану, накладати джгут.

Джерело: Львівська ОДА

Теги
Змії, Львівська область, МОЗ України
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