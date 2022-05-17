У Львівській області з настанням спекотної погоди з’являється небезпека натрапити на отруйну змію – гадюку звичайну.

Про це попередили у Львівській обласній державній адміністрації.

Гадюка своїм тілом дуже добре вловлює коливання землі на відстані 10-15 метрів. У спеку це відчуття у змій притуплюється, вони стають лінивими, малорухливими, тому люди можуть легко на них наступити.

Для безпечного перебування на природі та збору ягід і грибів при собі необхідно мати палицю аби розсувати зарослі та листя, а також надійне взуття, широкі штани аби заправити їх у черевики. Так, якщо змія кусатиме, то прокусить тільки тканину штанів, а не шкіру.

Водночас якщо так сталося, що змія вже вкусила людину, потрібно надати першу медичну допомогу:

стежити, щоб потерпілий менше рухався;

звільнити вражену частину тіла від одягу;

на місце укусу накласти стерильну пов’язку з антисептиком;

поїти людину водою – чим більше рідини, тим краще;

дати людині одну-дві таблетки ліків проти алергії;

під час трансплантації покласти уражену кінцівку на підвищення;

за можливості прикласти до рани лід, обгорнутий у тканину.

Після надання першої допомоги потерпілого необхідно терміново доставити у медичний заклад для введення антитоксичної сироватки.

Крім того, у МОЗ зазначили, що у жодному разі не потрібно: розрізати рану, всмоктувати отруту, припікати рану, накладати джгут.

Джерело: Львівська ОДА