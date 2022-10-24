Згідно з даними Національного опитування щодо здоров’я дітей, проведеного дитячою лікарнею CS Mott Мічиганського університету, майже половина батьків сказали, що в їхніх будинках є запас прострочених лікарських препаратів.

– Ми виявили, що батьки часто зберігають ліки після того, як термін їх дії закінчився, що створює непотрібний ризик для здоров’я дітей, — сказала співдиректор Mott Poll Сара Кларк.

За її словами, діти молодшого віку, які отримують ліки в домашніх умовах, є основним джерелом ненавмисних отруєнь.

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Загальнонаціональне репрезентативне опитування було засноване на понад 2 тис. відповідях батьків дітей віком 18 років і молодше, опитаних в період з серпня по вересень 2022 року.

Відзначається, що батьки можуть не усвідомлювати, що термін придатності ліків закінчився, поки вони не будуть потрібні для усунення симптомів у їхньої дитини. У цей момент батьки повинні вирішити, чи дадуть вони прострочені ліки своїй дитині або підуть купувати нові.

– Термін придатності – це гарантія виробника, що ліки повністю безпечні, з часом вони втратять свою ефективність, – попереджають фахівці.

Як уберегти дітей від прострочених ліків: