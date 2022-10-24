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Отруйний запас: чому небезпечно збирати прострочені ліки, правила утилізації

24 Жовтня 2022, 11:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптечка
Джерело: Depositphotos

Згідно з даними Національного опитування щодо здоров’я дітей, проведеного дитячою лікарнею CS Mott Мічиганського університету, майже половина батьків сказали, що в їхніх будинках є запас прострочених лікарських препаратів.

– Ми виявили, що батьки часто зберігають ліки після того, як термін їх дії закінчився, що створює непотрібний ризик для здоров’я дітей, — сказала співдиректор Mott Poll Сара Кларк.

За її словами, діти молодшого віку, які отримують ліки в домашніх умовах, є основним джерелом ненавмисних отруєнь.

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Загальнонаціональне репрезентативне опитування було засноване на понад 2 тис. відповідях батьків дітей віком 18 років і молодше, опитаних в період з серпня по вересень 2022 року.

Відзначається, що батьки можуть не усвідомлювати, що термін придатності ліків закінчився, поки вони не будуть потрібні для усунення симптомів у їхньої дитини. У цей момент батьки повинні вирішити, чи дадуть вони прострочені ліки своїй дитині або підуть купувати нові.

– Термін придатності – це гарантія виробника, що ліки повністю безпечні, з часом вони втратять свою ефективність, – попереджають фахівці.

Як уберегти дітей від прострочених ліків:

  • обмежте кількість ліків, які ви приносите додому. Не купуйте безрецептурні ліки в кількостях, що перевищують потреби вашої родини;
  • зберігайте безрецептурні і ліки, що відпускаються за рецептом, в оригінальній упаковці, на якій вказана інформація про дозування і термін придатності;
  • двічі на рік перевіряйте термін придатності безрецептурних ліків вашої дитини, особливо перед сезоном алергії та/або грипу;
  • безпечно утилізуйте невикористані або прострочені ліки, залишивши їх у постійному місці збору (наприклад, у місцевій лікарні, аптеці або кабінеті лікаря);
  • якщо ви не можете повернути ліки в пункт збору, другий варіант – викинути їх в побутове сміття. Ліки слід покласти в пластиковий пакет, розчинити у воді і змішати з наповнювачем для котячого туалету або кавовою гущею, щоб зробити їх непривабливим для дітей або домашніх тварин;
  • не змивайте прострочені або невикористані ліки в унітаз або раковину, оскільки це може привести до потрапляння ліків систему водопостачання і піддавати жителів впливу хімічних речовин, що містяться в питній воді.

Джерело
MedicalXpress
Теги
аптечка Безпека Ліки Отруєння поради лікаря
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