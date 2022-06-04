Ожиріння пов’язане з низкою проблем зі здоров’ям, зокрема цукровим діабетом 2 типу, гіпертонією, серцевими захворюваннями, проблемами з печінкою та суглобами. Але багато людей можуть не знати, що це захворювання також тісно пов’язане з раком.

У дослідженні, опублікованому в JAMA, надаються докази, які підтверджують зв’язок між ожирінням і раком, а також переваги баріатричної операції для зниження ризику виникнення раку.

У дослідженні взяли участь понад 30 тис. пацієнтів з ожирінням: деяким з них була проведена баріатрична операція для схуднення, а деякі знижували вагу за допомогою дієти та фізичних вправ. Результати показали, що через 10 років після операції ризик розвитку раку у людей був на 32% нижчий порівняно з тими, хто не робив операцію для схуднення.

Зараз дивляться

– Те, що ми спостерігали тут — це дуже великий ефект, — сказав кардіолог Стівен Ніссен. – Я думаю, що ці дані настільки надійні, що будуть доступні протягом досить тривалого часу, щоб підтвердити ще одну причину, чому втрата ваги є дійсно важливою.

Учасники дослідження піддались одному із двох типів баріатричної хірургії в період з 2004 до 2017 року: 66% здійснили шунтування шлунка, при якому хірург ділить його на два менші мішечки і перенаправляє частину кишечника в обидва відділи, і 34% провели операцію на рукаві шлунка, під час якої хірург видаляє 80% шлунка, залишаючи шматочок розміром з банан.

Ці процедури можуть допомогти людям втратити від 20% до 25% маси тіла.

– Я хочу, щоб більше лікарів первинної ланки вели серйозні розмови зі своїми пацієнтами про наслідки ожиріння та оборотність захворюваності та смертності, пов’язаної з ожирінням, – каже Ніссен. – Лікар первинної ланки може розпочати розмову зі своїми пацієнтами, щоб розглянути питання про операцію, та визначити, чи мають вони таку можливість.

Ожиріння може вплинути на розвиток раку різними способами. Дослідження показали, що жирові клітини не інертні, але дуже метаболічно активні. Вони виробляють речовини, які сприяють запаленню в печінці, що створює токсичне середовище, яке може підвищити ризик раку.

Ожиріння також може сприяти підвищенню гормонів, таких як естроген, які пов’язані з підвищеним ризиком раку грудей і матки у жінок. Фактично дослідження показало, що рак ендометрія був одним із захворювань, найбільш тісно пов’язаних з ожирінням, і що баріатрична хірургія знизила ризик раку ендометрія на 53% .

Та фахівці визнають, що операція, яка супроводжується ризиками, не є варіантом для всіх.

Для таких людей у США були схвалені кілька препаратів, що можуть призвести до достатньої втрати ваги, подібно до тієї, яку досягають після операції, але вони поки не використовуються широко як інструмент для боротьби з ожирінням.

Ніссен упевнений, що використовуючи хірургічний або нехірургічний методи зниження ваги, можна досягти зменшення захворюваності та смертності від раку.