Нове дослідження вчених Мічиганського університету показало, що матері, які були вагітні і народжували протягом перших шести місяців пандемії Covid-19, повідомляли про більший стрес і тривогу, але також і про деякі дивовижні переваги вимушеного самотності.

Дослідження є першим описом життєвого досвіду жінок у Сполучених Штатах, які народили дитину під час ранньої пандемії. Це частина більшого дослідження, в ході якого були зібрані дані опитування про психічне здоров’я матерів і грудному вигодовуванні під час пандемії Covid-19.

З’явилися п’ять тем:

підвищений емоційний стрес

несприятливий досвід грудного вигодовування

непередбачені зміни лікарні плану пологів

очікування проти реальності-жаль про те, що могло бути інакше

несподівані переваги пандемії.

За словами вчених, соціальне дистанціювання та заходи інфекційного контролю сприяли посиленню почуття провини, ізоляції та депресії у матерів. Багато з них були позбавлені механізмів виживання до пандемії і відчували брак підтримки.

Хоча дослідники і очікували деякого збільшення емоційного стресу і провини, їхні масштаби здивували.

Жінки сказали, що у них зменшилася підтримка лактації, що призвело до посилення стресу і знилилося вироблення молока.

Через пандемію багато ресурсів не пропонувалися або були в безглуздому форматі. Наприклад, консультації по грудному вигодовуванню в Zoom багато визнали нав’язливими і незручними.

Деякі жінки змінили плани пологів, наприклад, переключилися з пологів в лікарні на позалікарняні пологи або на планову індукцію, щоб уникнути поїздки в клініку.

Але пандемія також принесла благо несподіваного затишшя. Менша кількість відвідувачів відразу після пологів, як в лікарні, так і вдома, багато батьків розцінили як позитивний момент.

Вчені відзначили, що пандемія висвітила існуючі недоліки стандартного підходу Сполучених Штатів до охорони материнства.

На їхню думку, надання універсального підходу до охорони материнства не працює. Через проблеми з психічним здоров’ям потрібна індивідуальна допомога. Графіки допологових і післяпологових відвідувань також повинні бути адаптовані для окремих людей, особливо для молодих мам.