Священнослужителі Православної Церкви України (ПЦУ) допомогли організувати вакцинацію проти коронавірусної інфекції на місцях. Щеплення отримали парафіяни храмів у Львівській, Чернівецькій, Рівненській області та місті Дніпро.

Починаючи з січня 2022 року, ПЦУ, у взаємодії з Центром громадського здоров’я (ЦГЗ), сприяла проведенню п’яти сесій щодо Covid-вакцинації для парафіян. Загалом вакцинувалася 101 людина.

У ЦГЗ нагадали, що спеціальної підготовки або оптимального часу для вакцинації немає. Перед щепленням не потрібно здавати ніяких аналізів (крові, сечі, імунограму), вимірювати тиск, а також робити ПЛР-тести або тести на антитіла.

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Аналіз крові або сечі може виявити наявність запальних процесів в організмі. Втім, гострі захворювання самі по собі не є протипоказанням до вакцинації.

Така практика діє і в інших країнах, де ніхто не призначає додаткових обстежень або аналізів перед вакцинацією.

Якщо з часу останнього щеплення проти Covid-19 минуло більше п’яти місяців, слід зробити перший бустер. Другий бустер зазвичай рекомендують щонайменше через чотири місяці після першого.