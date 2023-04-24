Команда американських учених Єльського університету провела найбільше на сьогоднішній день антропологічне дослідження з метою з’ясувати, чому жінки заморожують свої яйцеклітини. Виявилося, що проблема була в чоловіках, а не в жінках.

За словами дослідників, відсутність рівних партнерів-чоловіків, а не кар’єрні чи освітні амбіції, є причиною того, що дедалі більше жінок намагаються продовжити свою фертильність.

Дослідження тривало десять років і включало аналіз понад 150 інтерв’ю з американськими жінками.

Зі 150 опитаних 36 заморозили яйцеклітини за медичними показаннями, а решта були здоровими жінками, які зробили це за своїм вибором.

Як зазначила керівник наукової роботи, професорка-антропологиня Марсія К. Інхорн, жінки, які заморожують свої яйцеклітини, як правило, старші за 30 років, є успішними високооплачуваними професіоналами та здебільшого самотні.

– Вони були жінками, які домоглися успіху у своїй кар’єрі та водночас шукали й не могли знайти підходящого репродуктивного партнера, – каже Інхорн.

Це, за її словами, відображає зростаючий розрив між чоловіками і жінками, які вступають до вищих навчальних закладів.

У 2019 році у вищих навчальних закладах США було на 28% більше жінок, ніж чоловіків, і незабаром, за прогнозами, в Америці на кожного чоловіка з університетською освітою припадатиме дві жінки з таким самим дипломом.

За словами Інхорн, це призвело до різкого дисбалансу, коли справа доходить до пошуку рівного партнера.

Науковці зазначили, що освітній розрив не обмежується США. У Канаді та Європі, особливо у Великій Британії, також зростає гендерна нерівність в освіті.

Багато хто з жінок, з якими розмовляла Інхорн, сказали, що хочуть рівноправних стосунків, що часто означало знайти когось із таким самим рівнем освіти.

Але серед тих, хто не заперечував проти партнерства з кимось менш освіченим, це все ж виявилося проблемою, бо чоловіків часто лякав успіх жінок.