Досвідчений лікар і фармацевт Дебора Лі на сторінках популярного британського онлайн-видання розповіла про два гарячі напої, які за лічені хвилини допоможуть полегшити здуття живота.

– Впасти на диван з повним животом після різдвяної трапези — не таке вже рідкісне явище. Але ситні страви можуть залишити вас з розтягнутим, одутлим і роздутим шлунком, – прогнозує Дебора.

І зазначає, що, на щастя, на допомогу можуть прийти два гарячих напої, які, ймовірно, є на кожній кухні.

М’ятний чай

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Заварений з листя рослини Mentha piperita, м’ятний чай багатий флавоноїдами — рослинними сполуками, що надають потужний вплив на здоров’я, такими як розмаринова кислота, еріоцитрин, лютеолін і гесперидин.

– Загалом ці речовини діють як потужні антиоксиданти, а також мають антимікробну, противірусну та антиалергенну активність, – зазначає Дебора.

За її словами, дослідження на людях показали, що олія м’яти перцевої може допомогти зменшити дискомфорт у шлунку, а також запобігти скороченню м’язів живота при спазмах.

М’ятний чай ефективний при здутті живота через 30-60 хвилин після вживання.

Ромашковий чай

Чай, виготовлений із висушених квіткових головок ромашки, також містить флавоноїди, такі як апігенін, кверцетин та лютеолін.

За словами Дебори Лі, ромашка може запобігти росту Helicobacter pylori – типу бактерій, які, як відомо, викликають виразку шлунка.

Сухі квіти ромашки, змішані тільки з гарячою водою, можуть вирішити проблему з газоутворенням лише за 35-45 хвилин, стверджує експерт.