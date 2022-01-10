Прозорі “маски” з пластика, які прикривають лише рот, не є засобами індивідуального захисту.

За інформацією МОЗ, вони не згадуються у жодному документі, який регулює дотримання протиепідемічних правил.

Вони не прикривають щільно рот, ніс, не прилягають до обличчя та не вберігають від поширення будь-якого вірусу.

– Фактично, люди, які використовують такі пластикові “маски”, не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту, – йдеться у повідомленні профільного відомства.

За словами фахівців, правильно носити звичайні медичні чи тканинні маски. Щодо респіраторів, то щодо їхньої ефективності дискусії тривають.

В Україні продовжують діяти карантинні правила. Носіння масок у громадських місцях є обов’язковою вимогою для громадян – вони потрібні всюди: від аптеки та магазину до кінотеатру та громадського транспорту.

За порушення правила громадянам загрожує покарання у вигляді штрафу.