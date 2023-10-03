Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, чи може підвищений тиск бути нормою, навіть якщо людина почувається при цьому добре.

– Ні, не може, не вводьте себе в оману. Згідно з міжнародними медичними рекомендаціями, тиск, вищий за 120/70, уже не є здоровим, – заявили в МОЗ.

За словами фахівців, показники тиску мають такий вигляд:

Зараз дивляться

121-129 і <80 – це вже підвищений тиск;

130-139 або 80-89 діастолічний – це гіпертензія 1-го ступеня;

140 і вище або 90 і вище – це гіпертензія 2-го ступеня;

низький тиск – це все, що нижче 90/60.

Так, кажуть експерти, людина може постійно мати підвищений тиск і при цьому не відчувати дискомфорту. Адже сам тиск ми ніколи не усвідомлюємо, ці сигнали до кори головного мозку не доходять, на відміну від сигналів від органів чуття.

– Ми можемо відчувати лише наслідки різких перепадів тиску, що відбуваються укупі з іншими процесами: наприклад, ДТП без травм – це все одно стресово і неприємно, – стверджують медики.

За їхніми словами, в цьому випадку в момент зіткнення відбувається викид адреналіну, запускається система “бий, біжи або замри”. Її результат – прискорене серцебиття, зменшення кровотоку через травну систему, підвищення тиску та рівня глюкози в крові, можливо – спазм м’язів шиї та плечей. Тобто ми відчуваємо все разом, а не сам тиск.

Отже, підвищений тиск “робочим” бути не може. Саме тому слід регулярно вимірювати тиск і консультуватися з цього приводу з лікарем. Гіпертензію нині можна ефективно контролювати за допомогою ліків пролонгованої дії, резюмують експерти МОЗ.