Людина не зможе повністю відновитися за тиждень після того, як десять днів поспіль буде урізати свій повноцінний сон. До такого висновку прийшли вчені з Ягеллонського університету в Польщі.

Відомо, що нестача сну вкрай негативно впливає на організм людини. Зокрема, це пов’язано з дефіцитом уваги і пам’яті, а також з підвищеним ризиком автомобільних аварій, проблем з серцем та іншими медичними і соціальними аспектами.

Однак, досі залишалося неясним, скільки часу необхідно для повного відновлення після тривалих періодів недосипання.

Щоб пролити більше світла на цю тему, польські вчені провели невелике дослідження з кількома здоровими дорослими, яких протягом десяти днів цілеспрямовано обмежували в сні, а потім дали їм сім днів відновлення без обмежень.

Учасники перебували у своєму звичайному повсякденному середовищі і носили датчики на зап’ясті для відстеження щоденного режиму сну і активності. Вони також проходили щоденну електроенцефалографію (ЕЕГ) для моніторингу активності мозку і відповідали на щоденні питання (завдання Струпа), щоб виміряти час і точність реакції.

Після семи днів відновлення учасники все ще не змогли повністю відновитися і повернутися до своїх звичайних показників.

Дослідження процесу відновлення після тривалого періоду обмеження сну виявило відмінності в поведінкових, моторних і нейрофізіологічних реакціях як на втрату сну, так і на подальше відновлення.

Дослідники відзначають, що отримані результати вносять нові свідчення у розуміння відновлення після хронічної втрати сну. На їхню думку, слід детальніше вивчити більш тривалі періоди відновлення і визначити порядок, в якому різні функції повертаються до нормального стану.