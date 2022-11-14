Автори дослідження, опублікованого минулого тижня в журналі Nature, описали якісно новий підхід в терапії раку, суть якого полягає в принципі персоналізованої медицини.

Новий підхід поєднує в собі кілька передових технологій, щоб забезпечити, можливо, найскладніше лікування, яке коли-небудь проводилося.

Йдеться про вплив зсередини на пухлину пацієнта, що дає можливість успішно лікувати людей, у яких немає вибору.

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– Я назвав би це поглядом у майбутнє терапії раку – зазначив лікар-вчений Мішель Садлен, який керує Центром клітинної інженерії в Меморіальному онкологічному центрі імені Слоуна-Кеттерінга.

За його словами, дослідження засвідчило, що можна безпечно налаштувати імунну систему проти раку, використовуючи персоналізований підхід.

Солідарність з колегою в цьому питанні висловив і професор Антоні Рібас, який допомагав керувати роботою. Він сказав, що можливість дати людям ефективне лікування, індивідуалізоване за багатьма різними параметрами, може відкрити нову еру в терапії раку.

– Якщо ми правильно включимо імунну систему, вона матиме пам’ять, а це може сприяти довгостроковій реакції. Стрибок вперед полягає в тому, що ми одночасно вирішили кілька проблем, щоб започаткувати нову форму клітинної терапії, — зазначив Антоні Рібас.

Повідомляється, що велика проблема в боротьбі з раком полягає в тому, що ракові клітини мають майже такий самий вигляд, як і всі інші клітини. Хіміотерапія та опромінення настільки точні, наскільки це можливо, але все одно вбивають багато здорових клітин.

Крім того, рак, як і віруси, еволюціонує. Ось чому так важливо те, що було зроблено в цьому дослідженні: атакувати пухлину одразу з декількох напрямків, зазначають науковці.